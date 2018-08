Σίατλ: Τα ακροβατικά στον αέρα και το λούπινγκ λίγο πριν την συντριβή του κλεμμένου αεροσκάφους – video

Δεν υπάρχει ένδειξη πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς. Στο αεροπλάνο δεν υπήρχαν επιβάτες και το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε κανονικά, όπως ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.

Ο 29χρονος πιλότος ήταν μηχανικός, εργαζόταν για μια αεροπορική εταιρεία, το όνομα της οποίας δεν έγινε γνωστό, είχε αυτοκτονικές τάσεις και φαίνεται πως έδρασε μόνος και πως πιθανόν σκοτώθηκε κατά τη συντριβή, δήλωσε ο σερίφης. Η ταυτότητα του πιλότου δεν δημοσιοποιήθηκε.

«Το γεγονός ότι έκανε κόλπα στον αέρα ή ή έλλειψη πτητικών ικανοτήτων προκάλεσε τη συντριβή του στο νησί», έγραψε ο σερίφης στο Twitter.

Η Κόνστανς φον Μίλεν, ανώτερο στέλεχος της Horizon Air, αδελφής αεροπορικής εταιρείας της Alaska Airlines, δήλωσε πως γύρω στις 8 μ.μ. ένας εργαζόμενος της αεροπορικής εταιρείας απογείωσε χωρίς άδεια ένα δικινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο Q400.

Δεν είναι σαφές πώς ο εργαζόμενος μπόρεσε να τροχοδρομήσει το αεροπλάνο στον διάδρομο και να το απογειώσει χωρίς άδεια . Εκπρόσωπος της Alaska Air δήλωσε πως δεν έχει στη διάθεσή του πληροφορίες για το πώς συνέβη το περιστατικό.

Ο σερίφης είχε δηλώσει νωρίτερα πως ο άνδρας ήταν ένας μηχανικός της αεροπορικής εταιρείας, όμως η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως ανήκε στο προσωπικό των υπηρεσιών εδάφους.

Δύο μαχητικά αεριωθούμενα F-15 καταδίωξαν τον αεροπλάνο, αλλά δεν ενέχονται στη συντριβή, μετέδωσε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KIRO7.

«Τα F-15 κατέφθασαν λίγα λεπτά μετά την κλοπή του αεροπλάνου. Οι πιλότοι εξασφάλισαν ότι ο κόσμος στο έδαφος δεν διέτρεξε κίνδυνο», δήλωσε ο σερίφης στο Twitter. Ένα βίντεο σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ένα μεγάλο αεροπλάνο να πετάει πάνω από την περιοχή του Σιάτλ και ένα F-15 να το ακολουθεί.

«Εντάξει, αυτό είναι τρελό. Ένας πιλότος στο αεροπλάνο μπροστά μας απογειώθηκε με άδειο αεροπλάνο παραβιάζοντας τις εντολές του πύργου ελέγχου», έγραψε στο Twitter ο Μπεν Σέχτερ, επιβάτης σε αεροπλάνο που τροχοδρομούσε για να απογειωθεί πριν από το επεισόδιο.

Ερασιτεχνικό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το αεροπλάνο να πραγματοποιεί μια αργή στροφή γύρω από τον εαυτό του και στη συνέχεια ένα λούπινγκ που τελειώνει λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα, πριν υψωθεί και πάλι. Όλα αυτά υπό τη στενή επιτήρηση δύο F-15.

Το βίντεο δεν δείχνει πάντως τη συντριβή του αεροπλάνου σε δάσος του νησιού Κέτρον στο Πάτζετ Σάουντ, στον κόλπο του Σιάτλ, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τζον Ουόλντρον, ο οποίος γύρισε το βίντεο, εξήγησε στο CNN πως έκανε περίπατο στο νησί Κέτρον όταν είδε δύο πολεμικά αεριωθούμενα να συνοδεύουν το δικινητήριο: «Άρχισα να κινηματογραφώ, επειδή ήταν αρκετά παράξενο».

Top story: @drbmbdgty: 'Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird… pic.twitter.com/jL6uMNt8XN, see more https://t.co/ylld9YarKp

— Business Ventures (@Gates_Ventures) August 11, 2018