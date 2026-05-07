Πού και πώς ξεκίνησε ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Το μοιραίο ταξίδι των Ολλανδών στην Ουσουάια – Όλα τα σενάρια

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης και να αποτρέψουν περαιτέρω διασπορά. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο πλοίο, εκ των οποίων τρία έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική και ένας ακόμη σε νοσοκομείο της Ελβετίας.

Μέχρι και σήμερα (07.05.2026) το πρωί, η αιτία της μόλυνσης από χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο παραμένει υπό διερεύνηση. Οι αρχές στην Αργεντινή προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις των επιβατών που μολύνθηκαν, εξετάζοντας σε ποιες περιοχές της χώρας ταξίδεψαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο MV Hondius, στην πόλη Ουσουάια, στο νότιο άκρο της χώρας.

Αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, οι υγειονομικές αρχές σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε ιχνηλάτηση επαφών, απομόνωση στενών επαφών και εντατική παρακολούθηση, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά.

Πώς εκτιμούν οι Αρχές ότι ξεκίνησε η επιδημία – Το επικρατέστερο σενάριο

Μία από τις βασικές υποθέσεις που εξετάζει η κυβέρνηση της Αργεντινή, σύμφωνα με το Skynews, αφορά δύο από τα τρία θύματα – ένα ζευγάρι Ολλανδών, ηλικίας 69 ετών.

Σύμφωνα με δύο ερευνητές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, το ζευγάρι ενδέχεται να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης παρατήρησης πουλιών στην Ουσουάια στην Αργεντινή.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, φέρεται να επισκέφθηκαν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου πιθανόν εκτέθηκαν σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό. Ωστόσο, η ακριβής χρονική στιγμή και το σημείο μόλυνσης παραμένουν ασαφή.

Το ζευγάρι εκτιμάται ότι βρισκόταν στη νότια Νότια Αμερική για πάνω από τέσσερις μήνες πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα.

Δεδομένου ότι ο χανταϊός μπορεί να έχει περίοδο επώασης από μία έως και οκτώ εβδομάδες, η μόλυνση θα μπορούσε να έχει συμβεί:

πριν αναχωρήσουν από την Αργεντινή την 1η Απριλίου

κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης στάσης σε απομονωμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού στις 5 Απριλίου

ή ακόμη και εν πλω, πάνω στο πλοίο

Η διαδρομή του MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε από την Ουσουάια την 1η Απριλίου, για ένα ταξίδι που προέβλεπε στάσεις στην Ανταρκτική, τη Νότια Γεωργία, την Αγία Ελένη και το Νησί της Αναλήψεως, πριν φτάσει στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου στις αρχές Μαΐου.

Ο Φόστερ Μοχάλε, εκπρόσωπος του Εθνικού Υπουργείου Υγείας στη Νότια Αφρική, δήλωσε ότι το πλοίο σταμάτησε επίσης στο Νησί Νάιτινγκεϊλ και στο Τριστάν ντα Κούνια.

Επίσης, το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Στην Τενερίφη το Σάββατο

Πλέον έχει γίνει γνωστό ότι έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο (098.05.2026) με την απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα – ενώ πλέον έχει σημάνει συναγερμός για τους 23 επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν από 2 εβδομάδες, πριν ακόμα γίνει γνωστός ο θάνατος του ζευγαριού των Ολλανδών από τον επικίνδυνο ιό.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Στην Ολλανδία τρεις ασθενείς

Σύμφωνα με τον Παγκοσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρία άτομα — δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος — απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, για την Ολλανδία.

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.