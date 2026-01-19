Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Σφοδρότατη η σύγκρουση των τρένων, άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα και σοροί βρέθηκαν μέτρα μακριά

Συγκλονίζουν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, τη στιγμή που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας και αναζητούνται τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων. Τουλάχιστον 39 είναι οι νεκροί και πάνω από 100 οι τραυματίες: 43 νοσηλεύονται – ανάμεσά τους και 4 παιδιά – 12 άτομα παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Πρόκειται για μία από τις πιο φονικές σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ισπανία, η οποία έλαβε χώρα κοντά στην Κόρδοβα, στη νότια Ισπανία. Μέσα στη μέρα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, ο οποίος δεν θα μεταβεί τελικά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αναμένεται να επισκεφθεί τον τόπο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, μίλησε σήμερα (19.01.2026) σε δημοσιογράφους και αναφερόμενος στη σφοδρότητα της σύγκρουσης άφησε ανοιχτή τη πιθανότητα να εντοπιστούν περισσότερα θύματα. «Είναι πιθανό (να βρεθούν περισσότεροι νεκροί) όταν κανείς βλέπει τη μάζα μετάλλου που υπάρχει εκεί. Οι πυροσβέστες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δυστυχώς, όταν φτάσουν τα βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, είναι πιθανό να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, στο επίκεντρο του δυστυχήματος, όταν κοιτάς αυτή τη μάζα από παραμορφωμένα σίδερα, αντιλαμβάνεσαι τη σφοδρότητα της σύγκρουσης…», ανέφερε σε άλλο σημείο και τόνισε: «Η πρόσκρουση ήταν τόσο απίστευτα βίαιη που βρήκαμε πτώματα εκατοντάδες μέτρα μακριά, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», την ώρα που οι αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

Πού και πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, περίπου μία ώρα αφότου ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη.

Το τρένο εκτροχιάστηκε με τα βαγόνια του να πέφτουν πάνω σε άλλο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε άλλη γραμμή, και εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και το δεύτερο τρένο.

Μετά τη σύγκρουση, δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου έπεσαν από ένα τεχνητό ανάχωμα ύψους 4 μέτρων. Σε αυτά τα δύο βαγόνια υπάρχουν οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη σύγκρουση παραμένουν άγνωστα και, σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

Η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «εξαιρετικά παράξενο», επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής είχε ανακαινιστεί μόλις τον Μάιο του 2025.

Όπως είπε, το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «πολύ παράξενες» συνθήκες και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;». «Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας της Ισπανίας, Renfe, δήλωσε ότι «αποκλείει» την πιθανότητα το περιστατικό να οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα ή σε ανθρώπινο λάθος.

Κατά τον Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, ακόμη και αν είχε γίνει κάποιο λάθος, το σύστημα του τρένου θα το είχε διορθώσει. Μιλώντας στον εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE της Ισπανίας πρόσθεσε ότι και τα δύο τρένα κινούνταν κάτω από το μέγιστο όριο ταχύτητας στο τμήμα της γραμμής όπου συνέβη το δυστύχημα.

Για τον ίδιο πιο πιθανό είναι η σύγκρουση να οφείλεται ότι κάποια μηχανική βλάβη ή πρόβλημα των υποδομών.

Συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές για τις αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας

Συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του προς τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή (18.01.2026), σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους.

Ακόμα οι μηχανοδηγοί ζητούσαν τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις γραμμές με όριο τα 250 χλμ./ώρα έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Αναλυτικά η επιστολή

«Σας γνωστοποιώ τη βαθιά μας ανησυχία για τη γενική κατάσταση των γραμμών και ιδίως των γραμμών 010, 030, 040 και 050 του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί που εργάζονται καθημερινά σε αυτές τις γραμμές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως λακκούβες, εξογκώματα, ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες κ.α., τα οποία προκαλούν έλλειψη αξιοπιστίας στα ταξίδια τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους μηχανοδηγούς.

Ως συνέπεια της κατάστασης αυτών των γραμμών, παρατηρείται μια βαθιά και επιταχυνόμενη φθορά προκαλώντας συχνές βλάβες, όπως για παράδειγμα αστάθεια στην τροχιά, ζημιές στη δομή των τρένων κ.λπ. Οι συνάδελφοί μας μηχανοδηγοί, τους οποίους εκπροσωπούμε, από τις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, αναφέρουν καθημερινά το πρόβλημα αυτό στους υπεύθυνους κυκλοφορίας της ADIF, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.

Η SEMAF, ως το πιο αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό συνδικάτο εντός της ομάδας, στις διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες, ζητά τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας σε αυτές, θέτοντας ως όριο τα 250 χλμ./ώρα. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να παραταθεί χρονικά έως ότου το δίκτυο προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών».

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.