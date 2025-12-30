Σίδνεϊ: «Οι εκτελεστές του μακελειού στην παραλία Μποντάι έδρασαν μόνοι»

Νέα στοιχεία για τους δράστες του μακελειού στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, αποκαλύπτουν οι αρχές της Αυστραλίας, καθώς όπως φαίνεται οι δύο άνδρες πατέρας και γιος που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο, δεν συνδέονταν με κάποια τρομοκρατική οργάνωση.

Οι δύο δράστες του μακελειού στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, φέρονται να έδρασαν χωρίς καμία εξωτερική υποστήριξη και δεν συνδέονταν με κάποια τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε μάλιστα εν μέσω εβραϊκής εορτής, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες.

«Τα συγκεκριμένα άτομα εκτιμάται ότι ενήργησαν μόνα τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Κρίσι Μπάρετ, επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

Η Κρίσι Μπάρετ ανέφερε ότι, παρότι ο χρόνος εκδήλωσης της επίθεσης εξετάστηκε διεξοδικά από τις αρχές, έως τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ιδεολογικών ή θρησκευτικών κινήτρων που να συνδέονται με οργανωμένη τρομοκρατία, έτσι, η έρευνα στρέφεται πλέον στο προσωπικό υπόβαθρο των αυτουργών, στο παρελθόν τους και στις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.

Παράλληλα η αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία συνεχίζει την έρευνα καταθέσεων, την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τα 9 λεπτά του τρόμου

Ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο άλλος είναι σοβαρά τραυματισμένος. Το σκηνικό του τρόμου κράτησε 9 λεπτά, ενώ η αστυνομία έφτασε στην περιοχή μέσα σε πέντε λεπτά. Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και ένα βαν με εκρηκτικά πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες ήθελαν εκτός από τους πυροβολισμούς να χτυπήσουν και με άλλο τρόπο.

Οι δράστες χτύπησαν το πλήθος με καραμπίνες , αφού είχαν ανέβει σε μια γέφυρα. Ένας περαστικός επιτέθηκε σε έναν από τους δράστες, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να του πάρει το όπλο.