Αυστραλία: «Αυτό μου ζήτησε η ψυχή μου να κάνω» λέει ο ήρωας της παραλίας Mπόνταϊ που αφόπλισε τον έναν δράστη

Η μάχη που έδωσε με έναν από τους δράστες της πολύνεκρης επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ συγκλόνισε τον πλανήτη με τον ίδιο μάλιστα να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο λόγος για τον Άχμεντ αλ Άχμεντ ιδιοκτήτη καταστήματος από τη Συρία, ο οποίος με κίνδυνο τη ζωή του αφόπλισε έναν από τους ανθρώπους που σκόρπισαν τον θάνατο στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 14 Δεκεμβρίου.

Εχοντας αναρρώσει από τον τραυματισμό του μίλησε στο CBS News για τις στιγμές που πήρε την απόφαση να ορμήξει στο δράστη. «Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, ξέρετε, σαν να τον προειδοποιώ – “άσε κάτω το όπλο σου, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις”». Ο ίδιος δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς, αλλά όπως επισημαίνει «ότι οι πράξεις μου έσωσαν πολλούς ανθρώπους… αλλά εξακολουθώ να λυπάμαι για όσους χάθηκαν χαμένους. Στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους».

«Όταν κάνω κάτι ενεργώ συναισθηματικά, δηλαδή νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου. Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να βλέπω αίμα, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να παρακαλούν, να ζητούν βοήθεια. Αυτό μου ζήτησε η ψυχή μου να κάνω», είπε ο Αχμέντ.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν ομοσπονδιακή έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Από την άλλη οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μπόνταϊ, έκαναν έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία του Μπόνταϊ όπου ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους σκοτώνοντας 15 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες σε μια επίθεση την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν αντισημιτική.

Ο πατέρας, Ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από την αστυνομία. Ο 24χρονος γιος του, γεννημένος στην Αυστραλία και Αυστραλός πολίτης, παραμένει κρατούμενος.

«Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε σχέση με τη σφαγή στο Μπόνταϊ δεν επαρκούν…Μας οφείλετε απαντήσεις. Μας οφείλετε λογοδοσία. Και οφείλετε στους Αυστραλούς την αλήθεια», αναφέρει η ανακοίνωση των οικογενειών.

Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι δήλωσε ότι έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μετά την επίθεση και να αξιολογήσει αν οι αρχές θα μπορούσαν να έχουν λάβει επιπλέον μέτρα για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο ίδιος είπε ότι η επιτροπή θα εξετάσει αν οι υπάρχοντες νόμοι ή κάποια κενά στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών εμπόδισαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας από το να λάβουν μέτρα κατά των δραστών, που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Αλμπάνεζι, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική από τους αντιπάλους του, που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνησή του δεν έχει κάνει αρκετά για να περιορίσει την άνοδο του αντισημιτισμού, αντιστέκεται στις εκκλήσεις για τη σύσταση βασιλικής επιτροπής για την επίθεση. Επανέλαβε ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να υποβάλει η επιτροπή την έκθεσή της.

«Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε χρόνια για απαντήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε με οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται», δήλωσε ο Αλμπάνεζι στους δημοσιογράφους.

Ο Αλμπάνεζι δήλωσε ότι η ανεξάρτητη επιτροπή θα υποβάλει την έκθεση τον Απρίλιο και το κοινοβούλιο θα εξετάσει το συντομότερο δυνατό σχετική νομοθεσία τον επόμενο χρόνο.