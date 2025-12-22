Σίδνεϊ: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τους δράστες του Μποντάι να φορτώνουν όπλα πριν τη σφαγή – Είχαν εκπαιδευτεί στην Αυστραλία

Νέο σοκαριστικό υλικό έχουν στα χέρια τους οι αρχές της Αυστραλίας, από κάμερες ασφαλείας (CCTV) δείχνει τους ενόπλους της παραλίας στο Μποντάι, να φορτώνουν «όπλα» σε αυτοκίνητο πριν από το μακελειό.

Η αυστραλιανή αστυνομία υποστηρίζει ότι οι δύο δράστες «σχεδίασαν σχολαστικά» το μακελειό στην παραλία Μποντάι, για πολλούς μήνες και ότι είχαν κίνητρα που συνδέονται με «βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία» σχετική με το ISIS.

Βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του Ναβίντ δείχνουν ότι οι δύο είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί από ακραίες ισλαμιστικές ιδεολογίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δύο δράστες Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, είχαν βιντεοσκοπήσει ένα μανιφέστο τον Οκτώβριο, στο οποίο κάθονται μπροστά από τη σημαία του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με τα έγγραφα της αστυνομίας.

New photos and videos allegedly reveal the father and son accused of the Bondi Beach massacre rehearsing, training, and scouting key locations in the days before the attack that killed 15 innocent people.

Σε άλλο βίντεο, φαίνονται οι δυο τους μπροστά από σημαία του ISIS και εξηγούν τα κίνητρά τους για την επίθεση στο Bondi, καταδικάζοντας, σύμφωνα με την αστυνομία, «τις πράξεις των “Σιωνιστών”». Στο ίδιο βίντεο, ο Ναβίντ φαίνεται να απαγγέλλει απόσπασμα από το Κοράνι στα αραβικά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον 50χρονο Σατζίντ Άκραμ και τον 24χρονο γιο του Ναβίντ να κάνουν νυχτερινή αναγνώριση στην παραλία Bondi λίγες ημέρες πριν από τις δολοφονίες. Στο βίντεο παρακολούθησης, καταγράφονται να περπατούν πάνω στη γέφυρα από όπου αργότερα εξαπέλυσαν την επίθεση.

Πιστεύεται ότι είχαν νοικιάσει ένα δωμάτιο σε κοινόχρηστο σπίτι λίγες ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς.

BREAKING: CCTV footage captured Bondi terrorists Naveed Akram and Sajid Akram scoping the Bondi footbridge two nights prior to the terrorist attack.

Τα ξημερώματα της ημέρας της επίθεσης, καταγράφηκαν να φορτώνουν στο αυτοκίνητο «μακριά και ογκώδη αντικείμενα τυλιγμένα με κουβέρτες». Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν τρία πυροβόλα όπλα, τέσσερις αυτοσχέδιες βόμβες και δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, πατέρας και γιος οδήγησαν προς το Bondi για να πραγματοποιήσουν το μακελειό. Καθώς πλησίαζαν τη γέφυρα, φέρεται να πέταξαν τρεις αυτοσχέδιες σωληνωτές βόμβες και μία βόμβα σε μπάλα του τένις. Αν και δεν εξερράγησαν, οι αρχές έκριναν ότι ήταν «λειτουργικές».

Οι δράστες εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία

Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δυο δράστες της αντισημιτικής ενέργειας στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία προτού διαπράξουν τη σφαγή της 14ης Δεκεμβρίου που άφησε πίσω 15 νεκρούς, σύμφωνα με δικόγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα Δευτέρα 22.12.2025.

Η αστυνομία υποστηρίζει επίσης ότι οι δύο είχαν κάνει «εκπαίδευση στη χρήση όπλων», πιθανόν σε αγροτική περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν σε αυστραλιανό δικαστήριο δείχνουν τους Άκραμ να πυροβολούν με καραμπίνες σε χωράφι κατά τη διάρκεια της φερόμενης εκπαίδευσης.

Κατά τη δικογραφία, βρέθηκε βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, ο πατέρας κι ο γιος που προχώρησαν στην επίθεση, παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, απαγγέλλουν χωρίς του Κορανίου και κατακεραυνώνουν τους «σιωνιστές».

Ο Σατζίντ σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο της επίθεσης. Ήταν υπήκοος Ινδίας και είχε εισέλθει στην Αυστραλία με βίζα το 1998.

Ο 24χρονος γιος του, ο άνεργος οικοδόμος Ναβίντ, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση, βγαίνοντας από κώμα μετά από τρεις ημέρες. Είναι αυστραλός πολίτης και κατηγορείται για τρομοκρατία, καθώς τον βαραίνουν 15 ανθρωποκτονίες και 40 περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Κατηγορείται επίσης για επίδειξη συμβόλου απαγορευμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αφού στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν δύο σημαίες του Ισλαμικού Κράτους.

Αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι οι Άκραμ «ριζοσπαστικοποιήθηκαν μόνοι τους», ωστόσο οι ερευνητές εξετάζουν αν επαφές στο εξωτερικό ενίσχυσαν πρόσφατα τις απόψεις τους.

Sajid Akram's wife refuses body as new details of his final months emerge



Read more: https://t.co/ZTLJcALOSx



Sajid, 50, was shot dead by police on December 14 after he and his 24-year-old son, Naveed Akram, allegedly opened fire at the Chanukah By The Sea event in Bondi

Το ταξίδι στις Φιλιππίνες

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι είχαν κάνει ένα ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων στις νότιες Φιλιππίνες και επέστρεψαν λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση.

Οι Φιλιππίνες κατατάχθηκαν πέρσι ως η 20ή πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο στον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας, καταγράφοντας 22 τρομοκρατικές επιθέσεις το 2024.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου GV στη Νταβάο Σίτι ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες έμειναν στο μικρό τους δωμάτιο για το μεγαλύτερο μέρος της 28ήμερης παραμονής τους.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό τι έκαναν στη χώρα.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας είχε ερευνήσει τον γιο το 2019 για πιθανή ριζοσπαστικοποίηση, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούσε απειλή.

Η υπηρεσία είχε μιλήσει και με τον πατέρα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, όμως εκείνος κατάφερε να αποκτήσει άδεια οπλοκατοχής που του επέτρεπε να κατέχει έξι όπλα. Τρία από αυτά ανακτήθηκαν στο σημείο της επίθεσης.

Την άδεια την απέκτησε το 2015 και την ανανέωσε το 2020.