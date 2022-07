Μακελειό σημειώθηκε στο Χάιλαντ Παρκ του Σικάγο όπου έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 31 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, κατά τα φαινόμενα από την ταράτσα ενός κτιρίου, εναντίον του πλήθους που συμμετείχε στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου

Πανικόβλητοι, θεατές και συμμετέχοντες, έτρεξαν να προφυλαχθούν από τα πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα τουφέκι βρέθηκε στο σημείο.

Η αστυνομία αναζητά ως ύποπτο έναν λευκό άνδρα, ηλικίας περίπου 18-20 ετών και ζήτησε από τους πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για αυτόν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

NOW – Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, IL.pic.twitter.com/uJMkG2UhYF