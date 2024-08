Σικελία: Το χρονικό του ταξιδιού που κατέληξε σε πολύνεκρο ναυάγιο – Ποιος είναι ο μεγιστάνας Λιντς που πέθανε στο γιοτ του μαζί με την κόρη του

Η κρουαζιέρα που υποτίθεται ότι θα ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα ξεγνοιασιάς, ξεκούρασης και διασκέδασης για τον μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την βαρύτιμη παρέα του που επέβαιναν στο πολυτελές ιστιοφόρο Bayesian, μετατράπηκε σε τραγωδία με το ναυάγιο στο Παλέρμο στην Σικελία, να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα ιστιοφόρο μήκους 56 μέτρων, μετέφερε 22 επιβάτες και μέλη πληρώματος και ήταν αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο στη Σικελία, όταν ανατράπηκε και ναυάγησε στη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας πριν από την αυγή προχθές, Δευτέρα (19.08.2024).

Δεκαπέντε άνθρωποι επέζησαν, το πτώμα ενός ανθρώπου ανακτήθηκε άμεσα- του σεφ του γιοτ Ρεκάλντο Τόμας-, και οι σοροί πέντε από τους έξι άνθρωπους που παρέμεναν αγνοούμενοι, ταυτοποιήθηκαν: ανάμεσά τους ο Λιντς, η 18χρονη κόρη του, ο Τζόναθαν Μπλούμερ, μη εκτελεστικού προέδρου της Morgan Stanley International, της συζύγου του Αν Ελίζαμπεθ, του δικηγόρου Κρις Μορβίλο και της σύζυγου του Νάντα, όπως αναφέρει η La Stampa.

Με τη δύση του ήλιου σήμερα Τετάρτη (21.08.2024), οι έρευνες διακόπηκαν για να συνεχιστούν αύριο οπότε και πιθανότατα θα εντοπιστεί και η έκτη σορός και το πρώτο σκέλος της τραγωδίας θα ρίξει αυλαία.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να βγάλουν από τους μεντεσέδες ένα παράθυρο πλάτους τριών μέτρων και χρησιμοποίησαν το άνοιγμα ως σημείο εισόδου.

Κατάφεραν να προσεγγίσουν τον κοινό χώρο του σκάφους, αλλά όχι και τις καμπίνες. Διασώστες είπαν πως αυτό θα χρειαστούν κάποιο χρόνο καθώς ορισμένες είσοδοι μπορεί να είναι μπλοκαρισμένες. Το σκάφος κείτεται στη δεξιά πλευρά του, σε βάθος περίπου 50 μέτρων θέση που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση.

Οι δύτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις 8-10 λεπτά στον τόπο του ναυαγίου προτού αναδυθούν και πάλι στην επιφάνεια.

Οι προσπάθειές τους παρεμποδίζονται από τους «πολύ στενούς χώρους» μέσα στο βυθισμένο σκάφος.

Ειδικοί δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς ένα μεγάλο πολυτελές σκάφος, που φέρεται να είχε εξοπλισμό και χαρακτηριστικά ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο, μπορεί να βυθίστηκε μέσα σε μερικά λεπτά, όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες. Μια άλλη θαλαμηγός, που ήταν αγκυροβολημένη δίπλα του, δεν έπαθε τίποτα από την καταιγίδα.

Ο Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου Έρευνας και Διάσωσης, δήλωσε πως το Bayesian υπήρξε θύμα ενός πολύ έντονου και σπάνιου καιρικού φαινομένου.

«Εξετάζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αν ήταν ένας στρόβιλος νερού, όπως φαίνεται ότι ήταν, θα το κατηγοριοποιούσα ως ένα περιστατικό μαύρου κύκνου» (σ.σ.: “ black swan event” — συμβάν που είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί υπό κανονικές συνθήκες, αλλά εκ των υστέρων φαίνεται πως ήταν αναπόφευκτο), δήλωσε στο Reuters.

