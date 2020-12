Σικελία: «Βρυχάται» πάλι η Αίτνα – Λάβα ύψους 100 μέτρων εκτόξευσε το ηφαίστειο

«Βρυχάται» και πάλι το ηφαίστειο της Αίτνας που «ξύπνησε» σχηματίζοντας ένα μοναδικό συντριβάνι λάβας που το ύψος του έφτανε τα 100 μέτρα.

Οι εικόνες που έρχονται από το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία κόβουν την ανάσα. Ξεκίνησε να εκρήγνυται στις 9.20 μ.μ. την Κυριακή (13.12.2020) με το ύψος της λάβας του να φτάνει πάνω από 100 μέτρα όπως αναφέρει το volcano discovery.

Η πρώτη έκρηξη χαρακτηρίστηκε ως «στρομβολική δραστηριότητα», η οποία συμβαίνει όταν ένα ηφαίστειο εκρήγνυται προκαλώντας βροχή θραυσμάτων λάβας αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Mount Etna has erupted, sending a cloud of ash and spewing fountains of lava into the air.



