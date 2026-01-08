Σίλια Φλόρες: Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο – Η σκοτεινή διαδρομή της συζύγου του

Στο σκοτάδι του καθεστώτος Μαδούρο, υπάρχει μια γυναίκα που, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, κρατούσε τα νήματα πίσω από τον θρόνο: η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του προέδρου της Βενεζουέλας, περιγράφεται από πολλούς ως η «Λαίδη Μάκβεθ» της Λατινικής Αμερικής.

Η 69χρονη πρώην Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας και σύζυγος του Μαδούρο φέρεται να διαδραμάτιζε ρόλο – κλειδί στις αποφάσεις του καθεστώτος, από την οργάνωση των εσωτερικών μηχανισμών εξουσίας μέχρι τη διαχείριση παράνομων δικτύων.

Η Φλόρες συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αμερικανικών δυνάμεων σε κατοικία στο Καράκας, όπου διέμενε με τον Νικολάς Μαδούρο. Κατά την πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίστηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

«Η Σίλια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Ο “αδελφός” (σ.σ. σύντροφος) Νικολάς τραυματίστηκε στο ένα πόδι. Ευτυχώς, αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Πλέον κρατείται στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν, στο ίδιο σωφρονιστικό τμήμα όπου βρίσκεται και ο σύζυγός της.

Οι αμερικανικές αρχές την κατηγορούν, μαζί με τον Μαδούρο, για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ, διευκόλυνση εγκληματικών δικτύων και κατοχή βαρέος οπλισμού. Η ίδια δηλώνει αθώα για όλες τις κατηγορίες.

Η δύναμη πίσω από τον θρόνο

Πρώην ανώτατα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Βενεζουέλας περιγράφουν τη Φλόρες ως φιγούρα – κλειδί στη δομή εξουσίας και διαφθοράς.

Ο πρώην εισαγγελέας Ζαΐρ Μουνταράι τόνισε ότι πολλοί τη θεωρούσαν πιο στρατηγική και οξυδερκή από τον ίδιο τον Μαδούρο, επισημαίνοντας τον κομβικό της ρόλο στην πολιτική και οικονομική λειτουργία του καθεστώτος.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η Φλόρες χρησιμοποιούσε συγγενικά της πρόσωπα ως «ασπίδα» για τη διατήρηση της εξουσίας, δημιουργώντας ένα σύστημα οικογενειοκρατίας όπου η πίστη και η οικογενειακή σχέση λειτουργούσαν ως εγγύηση επιβίωσης μέσα σε ένα καθεστώς έντονα συγκεντρωτικής εξουσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δύο ανιψιούς της, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στις ΗΠΑ για διακίνηση κοκαΐνης και αφέθηκαν ελεύθεροι το 2022 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες προορίζονταν, εν μέρει, για τη χρηματοδότηση πολιτικών φιλοδοξιών της Φλόρες, ενισχύοντας τη θέση της στο παρασκήνιο του καθεστώτος.

Ο πρώην σωματοφύλακάς της δήλωσε στο Reuters ότι η Φλόρες γνώριζε τις δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι «ο μόνος τρόπος να λειτουργούσε το δίκτυο ήταν με τη δική της συνδρομή».

Παράλληλα, απολάμβανε προστασία από ένοπλες φιλοκυβερνητικές ομάδες (colectivos), που φέρονται να λειτουργούσαν ως μηχανισμός ασφάλειας για τις παράνομες δραστηριότητες.

Από τον Τσάβες στον Μαδούρο

Η πολιτική πορεία της Σίλια Φλόρες ξεκίνησε δίπλα στον Ούγκο Τσάβες, τον οποίο εκπροσώπησε νομικά τη δεκαετία του 1990, πριν ακόμη αναδειχθεί στην προεδρία. Εκεί γνώρισε τον Μαδούρο και εντάχθηκε στον στενό κύκλο του κινήματος.

Μετά τον θάνατο του Τσάβες το 2013, η Φλόρες θεωρήθηκε βασικός πυλώνας στήριξης και εσωτερικού ελέγχου του καθεστώτος.

Η ίδια απέκτησε τα προσωνύμια «Λαίδη Μάκβεθ» για τη φιλοδοξία και τον παρασκηνιακό της ρόλο, αλλά και «Πρώτη Μαχήτρια», τονίζοντας τον ενεργό της χαρακτήρα στις αποφάσεις του καθεστώτος.

Μετά τη σύλληψή του και την πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η δίκη του Μαδούρο διεκόπη για τις 17 Μαρτίου.