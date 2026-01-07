Ο Μαδούρο και η σύζυγός του τραυματίστηκαν κατά την έφοδο «αστραπή» των ΗΠΑ στο Καράκας: Χτύπησαν σε τοίχους και πόρτες προσπαθώντας να κρυφτούν

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας τολμηρής και άκρως μυστικής επιχείρησης των ΗΠΑ με στόχο τη σύλληψή τους στο Καράκας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Όπως μεταδίδει το NBC News, οι τραυματισμοί του Μαδούρο και της συζύγου του δεν προήλθαν από άμεση σύγκρουση με τους Αμερικανούς κομάντος, αλλά φαίνεται να σημειώθηκαν τη στιγμή που το ζευγάρι προσπαθούσε πανικόβλητο να κρυφτεί σε ασφαλές δωμάτιο, χτυπώντας σε τοίχους και πόρτες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μώλωπες και ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ενδείξεις άσκησης βίας από άνδρες της επίλεκτης Delta Force των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση – αστραπή για την σύλληψη του Μαδούρο

Λίγο πριν από τα ξημερώματα του Σαββάτου (03.01.2026), μια από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στη Βενεζουέλα σε μόλις 2 ώρες και 28 λεπτά.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν μέσα στο ίδιο τους το συγκρότημα, στο Fuerte Tiuna -τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στο Καράκας- και μεταφέρθηκαν εκτός χώρας υπό την κάλυψη μιας τεράστιας αεροναυτικής δύναμης των ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα περίπου στη 1 π.μ. το Σάββατο και παραβίασαν τις μεγάλες πόρτες του σπιτιού, αιφνιδιάζοντας το ζευγάρι. Για να ανοίξουν τις πόρτες, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, που προκαλούν έντονο φως και ήχο με στόχο να αποπροσανατολίσουν όσους βρίσκονται μέσα. Σύμφωνα με τις πηγές, οι τραυματισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, πιθανώς από τις κρούσεις στους τοίχους και τις πόρτες.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Μετά την επιχείρηση, ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο στη βάση Stewart Air National Guard, βόρεια της πόλης. Η Φλόρες φαινόταν με μώλωπες στο πρόσωπο κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. Ο Μαδούρο επίσης χρειάζεται ιατρική φροντίδα λόγω γενικών προβλημάτων υγείας.

Αθώος δηλώνει ο Μαδούρο

Το ζευγάρι εμφανίστηκε τη Δευτέρα (05.01.2026) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, και δήλωσε αθώο. Κατά την ακρόαση, ο Μαδούρο περιέγραψε την εμπειρία του ως «απαγωγή», λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Ο δικηγόρος της Φλόρες τόνισε ότι η πελάτισσά του είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ότι σκοπεύουν να εξετάσουν και να αμφισβητήσουν τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Η εισβολή ξένων στρατευμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εγείρει ζητήματα παραβίασης κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου, ενώ οι επικριτές της κυβέρνησης των ΗΠΑ προειδοποιούν για ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος της ήταν η καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών και η εξάρθρωση δικτύων που φέρονται να έχουν συνδέσεις με το καθεστώς Μαδούρο.