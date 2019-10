Σινεμά – έρευνα: Ο σεξισμός ζει και βασιλεύει – «Σώνει και καλά γυμνές…»! video

Ακόμη και όταν καταφέρνουν να πάρουν τον ρόλο του επικεφαλής, οι γυναίκες ηθοποιοί του σινεμά αντιμετωπίζονται ως «ωραίες», αποκαλύπτει η έκθεση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα «επικίνδυνα στερεότυπα» εξακολουθούν να κυριαρχούν στη μεγάλη οθόνη.

Αν και έχουν αυξηθεί οι ρόλοι των γυναικών, με κάποια δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο επόμενος πράκτορας 007 στις ταινίες Τζέιμς Μποντ θα είναι γυναίκα, ο σεξισμός παραμένει διαδεδομένος, αναφέρει η οργάνωση «Plan International» και το ινστιτούτο ερευνών «Geena Davis».

Οι γυναίκες που παίζουν τους ρόλους ηγετών και επικεφαλής είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν γυμνές στις ταινίες σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με την έρευνα για την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι 56 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις το 2018 σε 20 χώρες.

Women are being silenced, sexualised and side-lined on screen. Top films are sending the

message to girls that leadership is for men.

Our new research with @PlanGlobal shows we must take action!

Join thousands sharing how they would #RewriteHerStory 👉https://t.co/OnaAa3dZ0U pic.twitter.com/M9gxw13NVu

