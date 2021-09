Ένα μικρό, ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 16 άνθρωποι έκανε βαριά προσγείωση σε ένα δάσος της ταϊγκά, στη νοτιοανατολική Σιβηρία, στην περιοχή του Ιρκούτσκ. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ ορισμένοι έχουν παγιδευτεί μέσα στο αεροσκάφος και η κατάστασή τους είναι άγνωστη.

Σύμφωνα με το Interfax, 11 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του L-410 ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, όμως κατάφεραν να βγουν έξω. Το πρακτορείο Sputnik μετέδωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ζωντανοί και μόνο ένας φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε κάποια μηχανική βλάβη, την οποία διαπίστωσαν τα δυο μέλη του πληρώματος και προχώρησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ανέφεραν επίσης ότι το αεροπλάνο έπιασε φωτιά.

