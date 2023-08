Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τη νότια Σκανδιναβία. Τρεις τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η νότια Σκανδιναβία με σφοδρές καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί ένα τρένο και πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν. Την ίδια ώρα αξιωματούχοι στη Σουηδία και τη Νορβηγία προειδοποιούσαν ότι αυτή ίσως να αποδειχθεί η πιο ακραία βροχόπτωση στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί μετεωρολόγοι έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» για πολλές ημέρες αυτήν την εβδομάδα και λένε ότι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο μπορεί να δεχτούν ποσότητα βροχής ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες.

Προειδοποιούν επίσης ότι μπορεί να σημειωθούν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 25 ετών στη Νορβηγία ή ακόμη και των τελευταίων 50 ετών στη Σουηδία.

Ένα τρένο με περισσότερους από 100 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην ανατολική Σουηδία, καθώς το νερό της βροχής παρέσυρε εν μέρει ένα ανάχωμα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Δείτε φωτογραφίες του Reuters:

Λόγω των θυελλωδών ανέμων διακόπηκε σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στα δρομολόγια πολλών φεριμπότ στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και σε αεροπορικές πτήσεις. Στη Νορβηγία ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια και αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Το χαμηλό βαρομετρικό ονομάστηκε «Χανς» από το Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, εξηγώντας ότι η ονοματοδοσία των καιρικών συστημάτων καθιστά ευκολότερο να τραβήξουν οι μετεωρολόγοι την προσοχή του κοινού.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές να μην πλησιάζουν σε ποταμούς και απότομες πλαγιές και να μετακινούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για καταστροφές σε περιουσίες, αφού η βροχή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Σφοδρή βροχόπτωση σημειώνεται και στη γειτονική Δανία, όπου το επίπεδο του συναγερμού ανέβηκε στο «κίτρινο». Στη Φινλανδία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι καταιγίδες θα πλήξουν τη χώρα αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Δείτε βίντεο από τη σφοδρή κακοκαιρία:

Heavy rains with thunder in Sweden, the Norwegian Meteorological Department named the bad weather as ‘Hans storm’.@Meteorologisk#HansStorm #heavyrains #Sweden #Norway #thunder #weatheralert pic.twitter.com/GK6oSOpiwZ