Πέντε λιοντάρια που φιλοξενούνται στον Ζωολογικό Κήπο Taronga του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κατάφεραν να αποδράσουν για λίγο από τον περίβολό τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στους επισκέπτες και τους υπεύθυνους του πάρκου.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι τα πέντε λιοντάρια είχαν αποδράσει, σήμανε συναγερμός «Κωδικού Ένα» στον ζωολογικό κήπο Taronga του Σίδνεϊ και οι υπεύθυνοι εσπευσμένα τους επισκέπτες σε ασφαλές μέρος. Σημειώνεται ότι το περαστικό σημειώθηκε βράδυ, ενώ πραγματοποιούνταν στο πάρκο το πρόγραμμα διανυκτέρευσης «Roar and Snore» (μτφρ Βρυχηθμός και Ροχαλητό).

Ο συναγερμός σήμανε όταν οι κάμερες παρακολούθησης έδειξαν ένα αρσενικό λιοντάρι, τον Άτο, και τέσσερα μικρά λιοντάρια να κυκλοφορούν έξω από τον περιφραγμένο περίβολό τους στις 06:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδος χθες, Τρίτη), μολονότι εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε χώρο που χωρίζεται από τον υπόλοιπο κήπο με φράχτη ύψους άνω του 1,8 μέτρου.

Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου χρησιμοποίησαν αναισθητικό και μετέφεραν το ένα μικρό λιοντάρι πίσω στον περιφραγμένο χώρο τους στον κήπο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πήραν τον δρόμο της επιστροφής με τη θέλησή τους.

Ο ζωολογικός κήπος Taronga του Σίδνεϊ ανακοίνωσε ότι η αντίδρασή του έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά μετά την απόδραση των λιονταριών από τον περίβολό τους. Τα λιοντάρια είχε επιβεβαιωθεί ότι είχαν επιστρέψει στον περιφραγμένο χώρο τους ως τις 09:00 πμ, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί σε ανθρώπους ούτε ζώα και ο ζωολογικός κήπος άνοιξε κανονικά.

Taronga Zoo is in lockdown with reports that up to four lions are on the loose after escaping earlier this morning. Keepers are desperately attempting to find the big cats and wrangle them back into their enclosure.

