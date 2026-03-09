Κόσμος

Σκηνές χάους στην Τεχεράνη: Εκρήγνυνται αποχετεύσεις – Φλεγόμενο πετρέλαιο ρέει στους δρόμους της πόλης

Την Κυριακή ο ουρανός της Τεχεράνης παρέμενε μαύρος από τους πυκνούς καπνούς, ενώ έπεφτε μαύρη βροχή
Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη / Stringer/ WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Κόλαση θυμίζουν οι δρόμοι στην Τεχεράνη, αφού ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το πετρέλαιο εξακολουθεί να ρέει φλεγόμενο μέσα στην πόλη, προκαλώντας πολλές φορές ακόμα και εκρήξεις.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν λωρίδες φωτιές μέσα στην Τεχεράνη, ενώ σε ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται έκρηξη που γίνεται από το φλεγόμενο πετρέλαιο μέσα σε αγωγούς αποχέτευσης.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σημειώνεται πως ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον τέσσερις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή ο ουρανός της Τεχεράνης παρέμενε μαύρος από τους πυκνούς καπνούς, ενώ έπεφτε μαύρη βροχή. 

Κανείς δε γνωρίζει μέχρι στιγμής πως η μαύρη τοξική βροχή έχει επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ο τοξικός καπνός και τα μολυσμένα υγρά που διαρρέουν έχουν αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, όπως υδρογονάνθρακες, θείο και οξείδια του αζώτου, που επιβαρύνουν σοβαρά την ποιότητα του αέρα και την υγεία των κατοίκων.

