Σκληρή απάντηση στον Φιντάν και από το ΥΠΕΞ της Κύπρου: «Δηλώσεις και ισχυρισμοί με αλλότριους σκοπούς»

Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έδωσε η Κύπρος, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τοποθετείται με σαφήνεια απέναντι στις αναφορές που προέρχονται από την Τουρκία. Η Λευκωσία τονίζει ότι η εξωτερική της πολιτική ασκείται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Στην ανακοίνωση που ήρθε λίγες ώρες μετά την ηχηρή απάντηση της Αθήνας, η Κύπρος επισημαίνει ότι δεν έχει αναθεωρητικές επιδιώξεις ούτε βλέψεις ηγεμονίας στην περιοχή, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Τουρκία. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, απορρίπτοντάς τους ως αποπροσανατολιστικούς. Τονίζει επίσης πως η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος και συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας ισχυρή στρατιωτική παρουσία. Η Λευκωσία καταγγέλλει ότι τέτοιες κινήσεις εντείνουν την ένταση αντί να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση.

Καταλήγοντας, το ΥΠΕΞ απορρίπτει πλήρως τις δηλώσεις που, όπως τονίζει, στοχεύουν στην πρόκληση και στην αποσταθεροποίηση, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Κύπρου για υπεύθυνη στάση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 13, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ της Κύπρου

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».