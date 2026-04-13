Υπουργείο Εξωτερικών για τις απειλές Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για την εξωτερική της πολιτική, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του
Αυστηρή ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με αφορμή την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε πως «οι συνεργασίες που κάνουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ φέρνουν πόλεμο», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα «δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.

