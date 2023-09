Η Πολωνία ήταν – και μέχρι τώρα παραμένει – ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, μετά την εισβολή που δέχθηκε από την Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Ωστόσο σύννεφα φάνηκαν να σκιάζουν την σχέση της Πολωνίας με την Ουκρανία: όχι για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ούτε για τον εξοπλισμό του Κιέβου από την Βαρσοβία, αλλά για τα σιτηρά και – δευτερευόντως – για άλλα αγροτικά προϊόντα.

Οι δύο χώρες ενεπλάκησαν σε διαμάχη για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τότε που η Πολωνία, μαζί με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, παρέτεινε την απαγόρευση για τις εισαγωγές σιτηρών από την εμπόλεμη γείτονα χώρα, καθώς οι αγρότες της πραγματοποίησαν ογκώδεις συγκεντρώσεις αξιώνοντας την απαγόρευση, γιατί διαφορετικά οι τιμές των προϊόντων τους θα έπαιρναν την κατιούσα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι είπε χθες (19/9/2023) στην ομιλία του ότι το Κίεβο «εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει τις χερσαίες διαδρομές για τις εξαγωγές σιτηρών» και ότι το «πολιτικό θέατρο» γύρω από τις εισαγωγές σιτηρών το μόνο που κάνει είναι να βοηθά τη Μόσχα.

Ως αντίδραση, το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ουκρανό πρέσβη στη Βαρσοβία για να διαβιβάσει την έντονη διαμαρτυρία της Πολωνίας στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«(Ο υφυπουργός Εξωτερικών Πάβελ Γιαμπλόνσκι) μετέφερε την έντονη διαμαρτυρία της πολωνικής πλευράς στις δηλώσεις του προέδρου Β. Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χθες, που ισχυρίστηκε ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ προσποιούνται ότι είναι αλληλέγγυες, ενώ έμμεσα στηρίζουν τη Ρωσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πολωνικό ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία ενδέχεται να επιβάλει απαγορεύσεις στις εισαγωγές και άλλων ουκρανικών τροφίμων, προειδοποιώντας το Κίεβο να μην κλιμακώνει τη διαμάχη αναφορικά με τις εισαγωγές σιτηρών καθώς η Πολωνία σκληραίνει τη στάση της ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

