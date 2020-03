Τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό για την πολιτική που ακολουθεί στον τομέα του περιβάλλοντος επέκρινε η Έλεν Πέιτζ.

Η Καναδή ηθοποιός Έλεν Πέιτζ, η οποία σκηνοθέτησε μαζί με τον Ίαν Ντανιέλ και ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ «There’s Something in the Water» εμφανίστηκε στο podcast «The Big Ticket» του Variety και μίλησε για θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης τα οποία ερευνώνται στην ταινία.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον «περιβαλλοντικό ρατσισμό» και ρίχνει φως σε τρεις κοινότητες μαύρων ή αυτόχθονων πληθυσμών στον Καναδά που είναι αντιμέτωπες με περιβαλλοντικές καταστροφές, οι οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν από τη βιομηχανία ή την κυβερνητική αμέλεια.

Δίνουν αγώνα για να σταματήσουν την κατασκευή ενός νέου χώρου απόθεσης απορριμμάτων, πιέζουν για τον καθαρισμό μολυσμένου ποταμού ή αντιτίθενται στην κατασκευή μιας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου.

«Δεν κάνει πολύ καλή δουλειά»

Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίζεται στην ταινία στη διάρκεια μιας σκηνής στην οποία έρχεται αντιμέτωπος με γυναίκες από την κοινότητα γηγενών Sipekne’katik First Nation (Indian Brook) στη Νέα Σκωτία, οι οποίες είναι αντίθετες με την κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου στην περιοχή τους.

«Δεν κάνει πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς και υποστηρίζει πάρα πολύ τις εταιρείες που εισβάλλουν στα εδάφη των αυτόχθονων κοινοτήτων» ανέφερε η Έλεν Πέιτζ για τον πρωθυπουργό του Καναδά.

«Παρά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, συνεχίζει να υποστηρίζει αυτές τις εταιρείες. Αυτό είναι απίστευτα λυπηρό. Σίγουρα ελπίζω να αλλάξει» τόνισε.

Επίθεση και στον Τραμπ

Η Έλεν Πέιτζ ήταν ακόμη πιο επικριτική για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο που διαχειρίζεται την κλιματική κρίση.

«Είναι καταστροφικό. Καταστρέφει τον κόσμο. Καταστρέφει το μέλλον. Αυτό συμβαίνει τώρα» είπε. «Αυτό επηρεάζει δυσανάλογα περιθωριοποιημένους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και σε τόσα πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ασύλληπτο για μένα, εκείνοι με δύναμη και επιρροή και σημαντικά πλούτη να μην θέλουν να κάνουν ό, τι μπορούν για να το σταματήσουν» πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ «There’s Something in the Water» βασίστηκε στο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο της Ίνγκριντ Γουόλντρον.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ