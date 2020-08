Ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Στόουνχβεν του Αμπερντενσάιρ στη Σκωτία σήμερα το πρωί μετά από σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή.

Από την περιοχή του εκτροχιασμού -που συνέβη λίγο πριν τις 10πμ τοπική ώρα- φαίνονται πυκνοί καπνοί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου με περίπου 30 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπορικού ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Σκωτία, υπάρχουν τραυματίες, αλλά και ορισμένες αναφορές για τουλάχιστον ένα νεκρό.

