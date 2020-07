Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους Barbaros στην ΑΟΖ που διεκδικεί το ψευδοκράτος μέσω της Τουρκίας, ανατολικά της Αμμοχώστου.

Η Navtex τίθεται σε ισχύ από σήμερα 28 Ιουλίου μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας -δια του εκπροσώπου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν- ότι “παγώνει” προσωρινά τις “έρευνες” του Oruc Reis στην Μεσόγειο, στην περιοχή που “δέσμευσε” με την περιβόητη NAVTEX που προκάλεσε θύελλα διεθνών αντιδράσεων, αλλά και την άμεση και αποφασιστική κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: Με πληροφορίες από sigmalive