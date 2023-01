Η κυβέρνηση της Σλοβακίας δηλώνει έτοιμη να παραδώσει «άμεσα» 30 άρματα μάχης Τ-72 στην Ουκρανία, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα λάβει άρματα δυτικής κατασκευής για να τα αντικαταστήσει. Αυτό γνωστοποίησε σήμερα (25.1.2023) ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας, Γιαροσλάβ Ναντ.

Πέρυσι η Σλοβακία είχε στείλει στην Ουκρανία 30 τεθωρακισμένα άρματα μάχης BVP-1, σοβιετικής κατασκευής, κατόπιν συμφωνίας με τη Γερμανία για την απόκτηση 15 αρμάτων μάχης Leopard 2.

«Έχουμε άλλα 30 άρματα μάχης Τ-72 τα οποία μπορούμε να παραδώσουμε αμέσως στην Ουκρανία, ακόμη κι αύριο, εφόσον λάβουμε άρματα δυτικής κατασκευής – Leopard ή άλλου τύπου – προς αντικατάστασή τους», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας.

Εδώ και μήνες η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζητούσε επίμονα άρματα μάχης από τη Δύση, προκειμένου ο στρατός της να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη πυρός στον αγώνα που δίνει για την απελευθέρωση των εδαφών που κατέλαβαν οι Ρώσοι εισβολείς.

Νωρίτερα σήμερα, η Γερμανία ανακοίνωσε επισήμως την παράδοση αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, κίνηση που το Κίεβο επαίνεσε ως πιθανό σημείο καμπής στον πόλεμο.

Βάσει των κριτηρίων του ΝΑΤΟ, η Σλοβακία χρειάζεται 43 άρματα μάχης, είπε ο υπουργός Άμυνας Γιαροσλάβ Ναντ, συμπληρώνοντας ότι θα έχει συνολικά 45 μόλις παραλάβει τα 15 Leopard από τη Γερμανία. Μέχρι στιγμής, η Μπρατισλάβα έχει παραλάβει μόλις ένα και περιμένει πως από τον Μάρτιο θα αποκτά δύο κάθε μήνα.

Πέρυσι η Σλοβακία είχε στείλει επίσης στην Ουκρανία οκτώ αυτοκινούμενα πυροβόλα Zuzana και κατασκευάζει άλλα 16 που θα πληρώσουν η Δανία, η Γερμανία και η Νορβηγία. Ο Ναντ είπε ότι η ουκρανική κυβέρνηση έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά άλλων 11 αυτοκινούμενων πυροβόλων και έχει διαπραγματευτεί τη σχετική σύμβαση.

Μέσα σε όλα, η δημοσιογράφος του Bloomberg Τζένιφερ Γιάκομπς, ανέφερε σήμερα (25.1.2023) σε ανάρτησή της στο twitter ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να στείλουν 31 άρματα μάχης Μ1 Abrams αξίας 400 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία.

