Η δημοσιογράφος του Bloomberg που κάνει το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου ανέφερε στο ποστ που έκανε στο Twitter: «Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα στείλει 31 άρματα μάχης M1 Abrams στην Ουκρανία ως μέρος μιας συμφωνίας 400 εκατ. δολαρίων».

BREAKING: Biden admin will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, sources told @ACapaccio