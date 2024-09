Σμύρνη: Μέλη τουρκικής νεολαίας επιτέθηκαν σε Αμερικανούς στρατιώτες – Φώναζαν «γιάνκιδες πηγαίνετε σπίτι σας»

Το πλοίο αμφίβιας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που έδεσε στο λιμάνι της Σμύρνης της Τουρκίας την Κυριακή (01.09.2024), έχει πυροδοτήσει έντονες διαμαρτυρίες.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ομάδα νεαρών Τούρκων επιτίθεται με αγριότητα κατά αμερικανών στρατριωτών στη Σμύρνη. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, οι Τούρκοι έχουν καλυμμένα το κεφάλι ενός Αμερικάνου με μια σακούλα και να φωνάζουν «yankee go home», δηλαδή «γιάνκιδες πηγαίνετε σπίτι σας».

Οι νεαροί δράστες της επίθεσης, είναι μέλη της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας (TGB) που εκφράζουν έντονα την αντίθεσή τους στην άφιξη του πλοίου, γράφει το turkishminute.com..

Ενώ η επίσκεψη υπογραμμίζει τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας, εντούτοις προκαλεί έντονες διαμάχες. Ο προηγούμενος ελλιμενισμός του USS Wasp στην Κύπρο και η αποστολή του να προστατεύσει το Ισραήλ έχουν προκαλέσει επικρίσεις από διάφορες τουρκικές πολιτικές ομάδες, σημειώνει το τουρκικό μέσο.

Το πολεμικό πλοίο που διχάζει

Το πλοίο των ΗΠΑ, έχει αναπτυχθεί στη Μεσόγειο για την αποτροπή πιθανών απειλών κατά του Ισραήλ.

Το USS Wasp, ένα από τα αμφίβια επιθετικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Σμύρνης για προγραμματισμένη επίσκεψη μετά την ανάπτυξή του στην ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να αποτρέψουν πιθανές απειλές κατά του Ισραήλ, ιδίως από τη Χεζμπολάχ.

Footage of "Türkiye Gençlik Birliği" members attacked the US soldier is İzmir Turkey and put a bag on his head to kidnap the US soldier

The American soldier is on duty at the USS Wasp

The US warship anchored in…



Το αγκυροβόλι του πολεμικού πλοίου, πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο, όπου οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη ναυτική τους παρουσία για να διασφαλίσουν την περιφερειακή σταθερότητα και να υποστηρίξουν το Ισραήλ έναντι πιθανών απειλών.

Το USS Wasp, μαζί με τα συνοδευτικά του πλοία, το USS Oak Hill και το USS New York, έχει τοποθετηθεί στην περιοχή από τον Ιούνιο στο πλαίσιο αυτών των αποτρεπτικών προσπαθειών.

A group of government backed extremists from Turkish Youth Union attempted to kidnap American soldiers who were visiting a tourist area in Izmir.

Παρά τις διαμαρτυρίες, η επίσκεψη του USS Wasp συνεχίζεται κανονικά, με τα μέλη του πληρώματος να έχουν προγραμματίσει να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές περιηγήσεις γύρω από τη Σμύρνη, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων σε ιστορικά μνημεία όπως η Έφεσος. Το πλοίο θα παραμείνει στη Σμύρνη μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν το Ισραήλ με όπλα από την αρχή της σύγκρουσης και κατηγορούνται από τους επικριτές τους ότι επιδεινώνουν τον αριθμό των νεκρών και την καταστροφή στη Γάζα, όπου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από το Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά από μια πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς και έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες και καταστροφές.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αρνείται να αναγνωρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση σε αντίθεση με τους δυτικούς συμμάχους της χώρας του, κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» και «εγκλήματα πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.

Kısa süre önce TCG Anadolu ve TCG Gökova ile ortak geçiş eğitimi icra eden USS Wasp, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan liman ziyareti için İzmir’e ulaştı.









Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει εντείνει τον έλεγχο των εμπορικών πρακτικών της Τουρκίας με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν πρόσφατα περιόρισε τις εξαγωγές προς το Ισραήλ, αλλά οι αποκαλύψεις για τη συνέχιση του εμπορίου έχουν προκαλέσει επικρίσεις και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υποστήριξη της Τουρκίας προς το Ισραήλ.

Τον Αύγουστο η Τουρκία υπέβαλε επίσημα αίτηση παρέμβασης στην υπόθεση γενοκτονίας της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.