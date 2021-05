Απρόσμενη και σοκαριστική ήταν η κατάληξη ενός καβγά που είχε ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ, καθώς η διαφωνία τους για το σεξ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 47χρονης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό δύο γειτόνων. Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε στη Μινεσότα.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, όταν το ζευγάρι είχε μια διαφωνία όσον αφορά την ερωτική του ζωή. Ο Jason Mesich υποστήριζε ότι δεν κάνουν αρκετά συχνά σεξ με την γυναίκα του, Angela. Οι τόνοι μεταξύ του ζευγαριού ανέβηκαν γρήγορα και ακολούθησε ένας μεγάλος καβγάς στο υπόγειο του σπιτιού τους, με τον 48χρονο να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί την 47χρονη σύζυγό του.

Στη συνέχεια ο 48χρονος βγήκε έξω και πυροβόλησε και δύο γείτονες, καθώς πίστευε πως τον είχαν ακούσει.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 48χρονο «ταμπουρωμένο» στο υπόγειο και κατάφεραν να τον συλλάβουν μετά από τρεις ώρες διαπραγματεύσεων.

