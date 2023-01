O «καταρράκτης του Διαβόλου», είναι το γνωστότερο και πιο… τρομακτικό σημείο στους καταρράκτες της Βικτώριας στα σύνορα μεταξύ Ζάμπιας και Ζιμπάμπουε στην Αφρική. Κάποιοι επισκέπτες ωστόσο, φαίνεται να μη τρομάζουν από τον απότομο καταρράχτη, παρά το όνομά του.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με μία γυναίκα, η οποία ποζάρει στην πισίνα του Διαβόλου, που βρίσκεται στην κορυφή των καταρρακτών Βικτώρια της Αφρικής και έχει ύψος περίπου στα 109 μέτρα.

Η γυναίκα στέκεται στην κορυφή, κοιτά κάτω και έχει απλωμένο το ένα της χέρι στο κενό. Στο βάθος φαίνεται μονάχα το ορμητικό νερό των καταρρακτών με το θέαμα να προκαλεί δέος και… ανατριχίλα.

Just learned that standing this close to a 380 feet waterfall is a thing (Devil's pool – Victoria falls ) pic.twitter.com/LwjOxoUrYF