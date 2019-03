Σοκαρισμένη η Μελάνια στο πλευρό του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ

Συνοδεύοντας τον σύζυγό της, η Μελάνια είδε με τα μάτια της κατεστραμμένα σπίτια κι επιχειρήσεις από το πέρασμα της θεομηνίας, που στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους.

Επίσης, η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε από σημεία, όπου δεκάδες δέντρα είχαν ξεριζωθεί και σπίτια είχαν μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια επισκέφθηκαν τα σπίτια ορισμένων από τα θύματα, στην κοινότητα Μπόργκαρντ, κοντά στα σύνορα με τη Τζόρτζια.

“Το Μπόργκαρντ στηρίζει τον Τραμπ” έγραφε το πλακάτ που κρατούσε ένας άνδρας, καθώς περνούσε η αυτοκινητοπομπή με τον Αμερικανό πρόεδρο.

“Είναι απίστευτο” δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός, στο πλευρό της κυβερνήτριας της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, στις πληγείσες περιοχές.

Όπως επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, αντίκρισε ένα τοπίο “απίστευτης” καταστροφής και από αέρος, καθώς το προεδρικό ζεύγος πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις πληγείσες περιοχές.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ αναμένεται να επισκεφθούν, επίσης, ένα κέντρο αρωγής προς τους πληγέντες σε έναν ναό στην Οπέλικα, και να συναντηθούν με επιζώντες, εθελοντές και μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

