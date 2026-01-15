Σοκαριστικό βίντεο: Ανήλικοι Βρετανοί παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες

Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης ανηλίκων εναντίον ενός 49χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου αφού πρώτα χαρακτηρίστηκε «παιδόφιλος», προβλήθηκαν στο δικαστήριο, ρίχνοντας φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις ανήλικοι – ένα κορίτσι 16 ετών και δύο αγόρια 15 και 16 ετών αντίστοιχα – οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του Αλεξάντερ Κάσφορντ, τον περασμένο Αύγουστο στο Isle of Sheppey, στο Κεντ της Βρετανίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι έφηβοι φέρονται να τον παρέσυραν στην περιοχή, προσποιούμενοι ότι είχε κανονιστεί συνάντηση με το κορίτσι.

Και οι τρεις ανήλικοι, που είχαν ταξιδέψει από το Λονδίνο στο παραθαλάσσιο θέρετρο για διακοπές, αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την ελαφρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το Δικαστήριο του Woolwich Crown Court άκουσε ότι ο νεαρός εθεάθη να πετά έναν μεγάλο βράχο στο «φαινομενικά άψυχο σώμα» του θύματος. Στους ενόρκους προβλήθηκε βίντεο που είχε καταγράψει το κορίτσι το βράδυ της δολοφονίας, στις 10 Αυγούστου 2025.

Σε αυτό φαίνεται ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας την προσπάθειά του να διαφύγει τρέχοντας κατά μήκος της παραλιακής. Δύο έφηβοι τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται φωνή να τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 49χρονος σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, προτού σηκωθεί και συνεχίσει να τρέχει. Το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται η τελική φάση της επίθεσης, με τους τρεις ανηλίκους να εξακολουθούν να τον κυνηγούν.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το θύμα βρισκόταν ήδη μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα, ο 16χρονος κατηγορούμενος, φορώντας γκρι T-shirt, φαίνεται να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με ένα άδειο γυάλινο μπουκάλι, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή κατά μήκος της παραλίας.

Πώς οι ανήλικοι παγίδεψαν τον 49χρονο

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Κάσφορντ είχε γνωρίσει τυχαία τη 16χρονη σε αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών δύο ημέρες νωρίτερα και της είχε δώσει επαγγελματική κάρτα με τον αριθμό τηλεφώνου του. Το τηλέφωνο αποθηκεύτηκε στο κινητό ενός εκ των αγοριών με την ένδειξη «pedo», ενώ ακολούθησε ανταλλαγή δεκάδων μηνυμάτων, κατά τα οποία το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με 16χρονη ονόματι «Σιένα».

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, του προτάθηκε συνάντηση σε άδειο σπίτι και του ζητήθηκε να φέρει αλκοόλ. Ο Κάσφορντ συναντήθηκε με την κοπέλα στο σημείο περίπου στις 7 το απόγευμα και λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι, αν και η αρχική γνωριμία ήταν τυχαία, όσα ακολούθησαν ήταν προσχεδιασμένα. «Οι κατηγορούμενοι εξοργίστηκαν από το ενδιαφέρον του για τη “Σιένα” και σχεδίασαν σκόπιμα την επίθεση. Ήταν μια κοινή ενέργεια, με τον καθένα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Η νεκροτομή έδειξε βαριά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μώλωπες στο σώμα και σπασμένα πλευρά που είχαν προκαλέσει διάτρηση πνεύμονα.

Η δίκη συνεχίζεται, με την υπόθεση να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη βία μεταξύ ανηλίκων, την αυτοδικία και τον ρόλο των social media στη μετατροπή μιας εγκληματικής πράξης σε «θέαμα».