Εκτός ελέγχου οι διαδηλώσεις για την αστυνομική βία και στο Μεξικό. Ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε αστυνομικό με το σοκαριστικό περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και να κάνει το γύρο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διαδηλωτές στο Μεξικό βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον ύποπτο θάνατο ενός άνδρα από αστυνομικούς, στον απόηχο της δολοφονίας του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Ομάδα διαδηλωτών ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς στην Γκουανταλαχάρα στο δυτικό Μεξικό. Tο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας στα social media, δείχνει μια ομάδα αστυνομικών με μοτοσικλέτες να έρχονται αντιμέτωποι με διαδηλωτές.

Let’s also not forget that Giovanni López, was arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death. Guadalajara wildin’ rn ✊🏼🇲🇽🙏🏼 #Jalisco #GiovanniLopez #justice pic.twitter.com/vZWmgdLfvB