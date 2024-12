Σολτς σε Μασκ: «Έχουμε ελευθερία γνώμης που ισχύει και για πολυδισεκατομμυριούχους που κάνουν λάθη»

Ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς απάντησε σήμερα (20.12.2024) στην δήλωση που έκανε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, που υποστήριξε ότι «μόνο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) μπορεί να σώσει την χώρα» με φόντο τις γερμανικές πρόωρες εκλογές.

Σχολιάζοντας την στήριξη του Έλον Μασκ στο AfD, ο Όλαφ Σόλτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ότι υπάρχει ελευθερία γνώμης, η οποία ισχύει βεβαίως και για τους δισεκατομμυριούχους, ακόμη και αν κάνουν λάθος, διαχωρίζοντας την θέση του και του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου» από όσα πρεσβεύει το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα.

Ο Γερμανός Καγκελάριος είπε αρχικά: «Έχουμε ελευθερία γνώμης. Και η ελευθερία γνώμης ισχύει επίσης και για πολυδισεκατομμυριούχους. Ελευθερία γνώμης σημαίνει ακόμη και ότι επιτρέπεται να πει κανείς και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και δεν περιέχουν καλές πολιτικές συμβουλές».

Chancellor Scholz has responded to an X post by Elon Musk in which the multi-billionaire said that “only the AfD could save Germany.” pic.twitter.com/kkWdMWg2iE