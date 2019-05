Sotheby’s: Πίνακας του Μονέ πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ!

Το έργο του ιμπρεσιονιστή Μονέ πωλήθηκε έναντι 110,7 εκατ. δολαρίων, τιμή ρεκόρ για έργο του καλλιτέχνη που πωλείται σε δημοπρασία, καθώς “έπιασε” ένα από τα 10 υψηλότερα ποσά που έχουν καταβληθεί ποτέ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τα έξοδα.

Για πρώτη φορά επίσης ένας πίνακας του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου ξεπερνάει το συμβολικό όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πίνακας αυτός ανήκει σε μια σειρά έργων που έκανε ο ζωγράφος τον χειμώνα του 1890 – 1891 στο σπίτι του στο Ζιβερνί, στην Νορμανδία.

Ένας άλλος πίνακας από τις γνωστές θημωνιές του Μονέ είχε πωληθεί τον Νοέμβριο του 2016 από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s στη Νέα Υόρκη έναντι 81,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πίνακας που δημοπρατήθηκε χθες, Τρίτη (14.5.2019) απεικονίζει μια θημωνιά το ηλιοβασίλεμα.

Tonight #ClaudeMonet’s Meules became the most valuable Impressionist work of art sold at auction, setting a new record for the artist. The painting achieved $110.7 million — 44 times the price when it last sold at auction in 1986. Watch the bidding battle. https://t.co/faWDFZicyz

— Sotheby's (@Sothebys) May 15, 2019