Σουδάν: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή – Τουλάχιστον 46 νεκροί

Πάνω σε κατοικημένη περιοχή συνετρίβη στο Σουδάν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος με συνέπεια τουλάχιστον 46 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη βάση Ουάντι Σαΐντνα, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του στρατού στην Ομντουρμάν, στο Χαρτούμ του Σουδάν σύμφωνα με στρατιωτικές και ιατρικές πηγές, όπου διευκρίνισαν ότι θύματα είναι τόσο στρατιωτικοί, όσο και πολίτες.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στον στρατό ανέφεραν πως η καταστροφή πιθανόν οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο υποστράτηγος Μπαχρ Άχμεντ, ανώτερος αξιωματικός του στρατού, ο πρώην διοικητής των δυνάμεων όλης της πρωτεύουσας.

Ο σουδανικός στρατός δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Η επιτροπή αντίστασης Καράρι, μέρος δικτύου εθελοντών που συντονίζει τη βοήθεια στο Σουδάν, έκανε επίσης λόγο για πολλούς τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάο της Ομντουρμάν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως κτίρια υπέστησαν ζημιές στη συνοικία όπου συνετρίβη το αεροπλάνο.

A a Sudanese military jet crashes in Omdurman Tuesday morning due to a technical malfunction killing all of its crew members. pic.twitter.com/2umVh1EdPW