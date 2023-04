Με μεγάλη δυσκολία πραγματοποιείται η επιχείρηση ξένων πολιτών και διπλωματικών αποστολών από το φλεγόμενο Σουδάν από το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το γαλλικό κονβόι που εγκαταλείπει το Σουδάν και στο οποίο επιβαίνουν και Έλληνες πολίτες χτυπήθηκε. Το κονβόι το συνοδεύουν στελέχη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων με προορισμό την πρεσβεία της Γαλλίας στο Χαρτούμ και ύστερα εκτός Σουδάν.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματισμένο Γάλλο στρατιωτικό, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό Έλληνα ή Γάλλου πολίτη. Να υπενθυμίσουμε πως οι Έλληνες και οι Κύπριοι που αναμένεται να εγκαταλείψουν το Σουδάν είναι 120 άτομα.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης υποστηρίζουν πως δέχθηκαν επίθεση από αεροσκάφη κατά την διάρκεια της εκκένωσης των Γάλλων υπηκόων από την πρεσβεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσαν στο twitter: Το πρωί της 23ης Απριλίου 2023, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης δέχθηκαν επίθεση από αεροσκάφη κατά την εκκένωση Γάλλων υπηκόων από την πρεσβεία τους, περνώντας από το Μπαχρί στο Ομντουρμάν, που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή Γάλλων υπηκόων τραυματίζοντας έναν από αυτούς και την επιβίωση των υπολοίπων. των μελών της συνοδείας.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης αναφέρουν ότι, σε πλήρη συντονισμό με τη γαλλική κυβέρνηση, η συνοδεία εκκένωσης Γάλλων υπηκόων μετακινήθηκε σήμερα το πρωί από

η γαλλική πρεσβεία και διέσχισε την πόλη Μπαχρί στο Ομντουρμάν, όπου δέχθηκε επίθεση και το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Αυτή η κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου και της κηρυγμένης εκεχειρίας έγιναν μάρτυρες και παρευρέθηκαν μέλη της γαλλικής πρεσβείας που κατέγραψε το περιστατικό.

Μπροστά σε αυτή τη δειλή επίθεση για τη διατήρηση της ασφάλειας των Γάλλων υπηκόων, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης έπρεπε να επιστρέψουν τη συνοδεία στο πρώτο σημείο εκκίνησης.

On the morning of 23 April 2023, the Rapid Support Forces were attacked by aircraft during the evacuation of French nationals from their embassy, passing through Bahri to Omdurman, which endangered the lives of French nationals by injuring one of them and the survival of the rest… pic.twitter.com/Ixos7riMlT