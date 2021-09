Με τον λάθος άνθρωπο αποφάσισε να τα βάλει ένας 22χρονος στη Ρωσία, καθώς δεν υπολόγισε ότι η 70χρονη κυρία που θα επιχειρούσε να της αρπάξει την τσάντα θα… τον «τακτοποιούσε»! Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν άδειο δρόμο στο κέντρο της Μόσχας και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Στην αρχή το βίντεο δείχνει μια κυρία – η οποία πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 70 – να κρατά την τσάντα της και να περπατά σε ένα πεζοδρόμιο, όπου δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Λίγο αργότερα, ένας άνδρας τρέχει προς το μέρος της, της αρπάζει την τσάντα και προσπαθεί να φύγει τρέχοντας με αυτήν.

Η σούπερ γιαγιά όμως αντιστέκεται… Είναι αποφασισμένη να μην αφήσει την τσάντα της. Παλεύει με τον επίδοξο τσαντάκια μέχρι που πέφτει κάτω, αλλά συνεχίζει να δίνει μάχη!

Τότε ένας άντρας αρχίζει να τρέχει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και να κυνηγά τον κλέφτη, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη γυναίκα. Εκείνη καταφέρνει σιγά σιγά να σηκωθεί και πάλι όρθια.

Για το περιστατικό – όπως αναφέρει η Daily Mail – συνελήφθη ένας 22χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι φίλοι του τον προκάλεσαν να προσπαθήσει να πάρει πράγματα από την τσάντα ενός πεζού και να τρέξει. Σε δηλώσεις του που επικαλείται το Reuters, είπε: «Περπατούσα με τους φίλους μου και προκάλεσαν να την πάρω. Την τράβηξα και η γυναίκα έπεσε. Την έσυρα στο έδαφος, όταν ελευθέρωσα το χέρι μου έτρεξα. Δεν πήρα τίποτα, απλώς έτρεξα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος είπε μάλιστα στην αστυνομία ότι σταμάτησε σε ένα κατάστημα να αγοράσει ένα μπουκάλι ουίσκι προτού επιστρέψει στο σημείο της συμπλοκής για να δώσει το μπουκάλι στο θύμα, θέλοντας να πει… συγγνώμη με τον τρόπο αυτόν.

Στην 70χρονη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό και ο ύποπτος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

