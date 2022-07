Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται εδώ και εβδομάδες στην Σρι Λάνκα καθώς πλήθος κόσμου ασφυκτιά από την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα. Το βράδυ του Σαββάτου έβαλαν φωτιά στο σπίτι του πρωθυπουργού στο Κολόμπο.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, στον απόηχο των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, δήλωσε ότι προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το BBC, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την φωτιά που έβαλαν διαδηλωτές στο σπίτι του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα και αν ο ίδιος βρίσκεται. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε δεν μένει με την οικογένεια του στην πρωθυπουργική κατοικία, αλλά την χρησιμοποιεί μόνο για τις υποθέσεις που αφορούν τα καθήκοντά του.

Διαδηλώσεις στη χώρα πραγματοποιούνται εδώ και πολλές εβδομάδες, έχοντας κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, που πολλοί πολίτες, ακόμη και ως πρότινος οπαδοί του, κατηγορούν για κακοδιαχείριση. Μετά το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων όλα τα μέλη της οικογένειας Ρατζαπάξα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση παραιτήθηκαν, με εξαίρεση τον πρόεδρο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά στο σπίτι του πρωθυπουργού είναι το δεύτερο «χτύπημα» των διαδηλωτών σήμερα (09.07.2022), καθώς νωρίτερα είχαν εισβάλει στο σπίτι του προέδρου της Σρι Λάνκα και μάλιστα έφτασαν μέχρι την… πισίνα. Οι εικόνες των διαδηλωτών στην πισίνα της προεδρικής κατοικίας έκαναν τον γύρο του κόσμου, καταδεικνύοντας το «χάος» που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε όλη την χώρα.

