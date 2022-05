Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Μαχίντα Ρατζαπάκσα υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς συνεχίζεται η χειρότερη οικονομική κρίση που έχει αντιμετωπίσει το νησί από την ανεξαρτησία του και η οποία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες διαδηλώσεις, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Ο πρωθυπουργός έστειλε την επιστολή της παραίτησής του στον πρόεδρο», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα είναι ο μικρότερος αδελφός του πρωθυπουργού.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις νοσοκομειακές υπηρεσίες της χώρας ότι οι σημερινές βιαιότητες εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλωτών προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 78 ανθρώπων και η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σρι Λάνκα τις καταδίκασε.

«Καταδικάζουμε τις βιαιότητες που διαπράχθκαν σήμερα (Δευτέρα) εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και ζητούμε από την κυβέρνηση να διεξαγάγει σε βάθος έρευνα, να συλλάβει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη οποιοδήποτε άτομο υποκίνησε τη βία», έγραψε στο Twitter η διπλωμάτης Τζούλι Τσανγκ και απηύθυνε έκκληση «για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στο νησί».

Στο μεταξύ οι συγκρούσεις ανάμεσα σε υποστηρικτές της κυβέρνησης και διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, έφεραν απαγόρευση κυκλοφορίας επ’ αόριστον από την αστυνομία στο Κολόμπο, την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, από σήμερα κιόλας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Υποστηρικτές της παράταξης του Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, οπλισμένοι με ραβδιά και ρόπαλα, επιτέθηκαν στους διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει από τις 9 Απριλίου μπροστά στο γραφείο του προέδρου, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων ύδατος αφού οι υποστηρικτές της κυβέρνησης πέρασαν τις γραμμές των αστυνομικών για να καταστρέψουν τον καταυλισμό χιλιάδων αντικυβερνητικών διαδηλωτών οι οποίοι απαιτούν την παραίτηση του Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα.

Εδώ και μήνες, το νησί αυτό των 22 εκατομμυρίων κατοίκων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Αυτή η χωρίς προηγούμενο κρίση, που αποδίδεται στην πανδημία της Covid-19 η οποία στέρησε από τη χώρα τα έσοδα του τουριστικού τομέα, επιδεινώθηκε από μια σειρά κακών πολιτικών αποφάσεων, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Ο πληθυσμός διαδηλώνει εδώ και εβδομάδες κατηγορώντας τον πρόεδρο Ρατζαπάκσα και τον αδελφό του, τον πρωθυπουργό Μαχίντα Ρατζαπάκσα, ότι βύθισαν τη χώρα σ’ αυτή την κρίση και απαιτεί την παραίτησή τους.

Σήμερα, μέσω του Twitter, αυτός ο τελευταίος κάλεσε «τον πληθυσμό να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να θυμηθεί πως η βία προκαλεί μόνο βία».

«Η οικονομική κρίση, στην οποία βρισκόμαστε, απαιτεί μια οικονομική λύση και αυτή η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να την επιλύσει», πρόσθεσε.

While emotions are running high in #lka, I urge our general public to exercise restraint & remember that violence only begets violence. The economic crisis we’re in needs an economic solution which this administration is committed to resolving.