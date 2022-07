Εικόνες χάους έχουν προκαλέσει οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σρι Λάνκα, καθώς πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται εδώ και εβδομάδες για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Βασικό αίτημα πολλών είναι η παραίτηση του προέδρου της χώρας, τον οποίο κατηγορούν για κακοδιαχείριση.

Στον απόηχο των μεγάλο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί την επόμενη εβδομάδα. «Για να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση, ο πρόεδρος δήλωσε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί στις 13 Ιουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μαχίντα Αμπιγουαρντάνα Αμπιγουαρντάνα.

Διαδηλώσεις στη χώρα πραγματοποιούνται εδώ και πολλές εβδομάδες, έχοντας κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, που πολλοί πολίτες, ακόμη και ως πρότινος οπαδοί του, κατηγορούν για κακοδιαχείριση. Μετά το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων όλα τα μέλη της οικογένειας Ρατζαπάξα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση παραιτήθηκαν, με εξαίρεση τον πρόεδρο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (09.07.2022) διαδηλωτές εισέβαλαν στο σπίτι του προέδρου της Σρι Λάνκα και μάλιστα έφτασαν μέχρι την… πισίνα. Οι εικόνες των διαδηλωτών στην πισίνα της προεδρικής κατοικίας έκαναν τον γύρο του κόσμου, καταδεικνύοντας το «χάος» που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε όλη την χώρα.

