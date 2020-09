Προβλήματα με τη δικαιοσύνη φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), καθώς δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι οι δυο τραγουδοποιοί που ισχυρίζονται πως η μεγάλη επιτυχία της τραγουδίστριας του 2014 «Shake It Off» είναι εμπνευσμένη από δικό τους τραγούδι, μπορεί και να έχουν δίκιο.

Ο δικαστής των ΗΠΑ, Michael Fitzgerald, δήλωσε ότι οι τραγουδοποιοί Sean Hall και Nathan Butler «έχουν επαρκώς στοιχειοθετήσει την προστασία μιας διάταξης ή μιας ακολουθίας δημιουργικής έκφρασης» και η χρήση στο τραγούδι της Σουίφτ είναι αρκετά παρόμοια μ’ αυτήν, οπότε δεν μπορεί να απορρίψει τους ισχυρισμούς τους.

Οι Hall και Butler υπέβαλαν αγωγή το 2017, λέγοντας ότι το τραγούδι τους 3LW που ηχογράφησαν οι «Playas Gon’ Play» το 2001, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης των στίχων για το τραγούδι «Shake It Off», της Σουίφτ.

Το τραγούδι 3LW περιλαμβάνει τους στίχους: «Playas, they gonna play, and haters, they gonna hate».

Το τραγούδι της Σουίφτ έχει τους στίχους: «Cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate».

Ο Fitzgerald απέρριψε την αξίωση των Hall και Butler το 2017. Είπε τότε ότι οι στίχοι τους δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυποι για να δικαιούνται προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Την επόμενη, όμως, χρονιά η απόφαση αυτή ανετράπη στο εφετείο.

Οι Hall και Butler διεκδικούν μερίδιο από τα κέρδη του τραγουδιού της Σουίφτ, το οποίο πούλησε περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Οι εκπρόσωποι της Σουίφτ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των Hall και Butler, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή: «αρπαγή χρημάτων».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ