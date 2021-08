Ο πρώην Πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γάνι, εγκατέλειψε τη χώρα του προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο πριν οι Ταλιμπάν μπουν στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο ίδιος δήλωσε πως το έκανε για να μην οδηγηθεί η Καμπούλ σε αιματοχυσία. Όμως η Ρωσία τον «έδωσε στεγνά», αναφέροντας πως ο Γάνι «φρόντισε» να πάρει μαζί του αυτοκίνητα και ελικόπτερο γεμάτο μετρητά, αφήνοντας πίσω του γύρω στα 5 εκατομμύρια γιατί… δεν χωρούσαν στα «μπαγκάζια» του.

Τέλος στο όργιο φημών για το πού βρήκε καταφύγιο ο Γάνι, έδωσε σήμερα, 18/8/2021, το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που με μια λιτή – μόλις μίας σειράς – ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι αποδέχθηκε τον πρώην Πρόεδρο του Αφγανιστάν.

Όπως ανέφερε το Associated Press, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν πως έχουν αποδεχτεί τον Αφγανό πρόεδρο Ασράφ Γάνι και την οικογένειά του για «ανθρωπιστικούς λόγους».

