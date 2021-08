Τον λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε το Αφγανιστάν, εξήγησε ο πρόεδρος της χώρας Ασράφ Γάνι, με ανάρτησή του στα social media. Όπως είπε, τράπηκε σε φυγή καθώς ήθελε να αποτρέψει τις συγκρούσεις με τους Ταλιμπάν που θα έθεταν σε κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους της Καμπούλ.

Ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι διέφυγε από το Αφγανιστάν την Κυριακή μετά την είσοδο των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή τους στην εξουσία δύο δεκαετίες μετά την αναγκαστική αποχώρησή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σε δήλωση του, που αναρτήθηκε στο Facebook, τονίζει ότι έφυγε από τη χώρα για να μη γίνει αιματοχυσία ενώ αν έμενε χιλιάδες πολίτες θα είχαν σκοτωθεί και η πόλη της Καμπούλ θα είχε καταστραφεί. «Οι Ταλιμπάν κέρδισαν, και είναι τώρα υπεύθυνοι για την τιμή και την προστασία των Αφγανών», σημειώνει στο μήνυμα του.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ολόκληρη η δήλωση του Ασραφ Γάνι:

«Στο όνομα του Αλλάχ, ο πιο ελεήμων, ο πιο ελεήμων

Αγαπητοί συμπατριώτες!

Σήμερα, βρέθηκα μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Έπρεπε να σταθώ απέναντι στους ένοπλους Ταλιμπάν που ήθελαν να μπουν στο παλάτι ή να φύγω από την αγαπημένη χώρα στην οποία αφιέρωσα τη ζωή μου για την προστασία της τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν όμως γινόταν αυτό, θα υπήρχαν αμέτρητοι συμπατριώτες μου μάρτυρες και η Καμπούλ θα καταστρεφόταν. Οι Ταλιμπάν αποφάσισαν να με απομακρύνουν, είναι εδώ για να επιτεθούν σε όλη την Καμπούλ και στους κατοίκους της.

Για να αποφύγω την αιματοχυσία, σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να φύγω.

Οι Ταλιμπάν έχουν κερδίσει με σπαθιά και όπλα και τώρα είναι υπεύθυνοι για την προστασία της τιμής της χώρας. Δεν κέρδισαν νόμιμα. Τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα ιστορική δοκιμασία. είτε θα προστατεύσουν το όνομα και την τιμή του Αφγανιστάν είτε θα δώσουν προτεραιότητα αλλού.

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και ανησυχούν για το μέλλον.

Είναι απαραίτητο οι Ταλιμπάν να διαβεβαιώσουν όλο τον κόσμο και τις γυναίκες ότι θα διατηρήσουν την νομιμότητα και την ειρήνη. Να παρουσιάσουν ένα συγκεριμένο σχέδιο και να το μοιράσουν με τους πολίτες.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ το έθνος μου. Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά για το μέλλον του τόπου.

Ζήτω το Αφγανιστάν»

Το Προεδρικό Μέγαρο στα χέρια των Ταλιμπάν

Υπενθυμίζεται ότι αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα, σύμφωνα με ανώτερους διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ, οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το Al Jazeera και κάνουν τον γύρο των social media.

Δείτε βίντεο:

דיווחים באפגניסטן: בית הכלא הגדול ביותר, פול א-שארקי, נכבש על ידי טליבאן. הוא ממוקם כ-21 ק”מ ממרכז קאבול. שגרירויות ארה”ב, קנדה, בריטניה וצ’כיה כבר החלו להתפנות מבירת אפגניסטן. טליבאן מתקרבים לעיר מצפון, ממערב ומדרום 🇦🇫#Afghanistan #Taliban #AfghanistanBurning@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/9JgRD6Yytd — Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) August 15, 2021

«Στρατιωτικές μονάδες του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν μπήκαν στην πόλη της Καμπούλ για να εγγυηθούν την ασφάλεια», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προσθέτοντας: «Η προώθησή τους συνεχίζεται κανονικά».

Δείτε βίντεο:

«Οι μουτζαχεντίν μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους», δήλωσε δήλωσε υψηλόβαθμος διοικητής. Πρόσθεσε ότι συνεδρίαση για την ασφάλεια στην αφγανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εκεί.

Δείτε εικόνες:

UPDATE: Taliban enters Afghan presidential palace in Kabul after President Ghani leaves Afghanistan.



🔴 LIVE updates: https://t.co/oqiy2tkYJt pic.twitter.com/fdtbtCj5jn — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

Εκρήξεις στην Καμπούλ αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ

Εκρήξεις ακούστηκαν στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη. Το δίκτυο 1TV News μετέδωσε ότι αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ ένας κάτοικος της κεντρικής συνοικίας Μακροριάν είπε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις, όχι πολύ μεγάλες.

Αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη είπαν ότι η ατμόσφαιρα είναι γενικά ήσυχη αλλά τα σημεία ελέγχου της αστυνομίας έχουν εγκαταλειφτεί καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό.

Επίθεση και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media το αεροδρόμιο της Καμπούλ δέχθηκε επίθεση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πλήθος κόσμου να προσπαθεί να επιβιβαστεί σε κάποιο αεροσκάφος προκειμένου να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ενώ την ίδια ώρα στον ουρανό φαίνονται πυρά.

Δείτε βίντεο:

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε και η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σημειώνοντας ότι κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

“Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται”, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.