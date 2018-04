Στα «μανταλάκια» ο Τραμπ! Αυτά είναι τα απόρρητα υπομνήματα του FBI

Στα υπομνήματα του Τζέιμς Κόμι, αποσπάσματα των οποίων είναι απόρρητα, έχουν καταγραφεί όχι μόνο οι συναντήσεις του πρώην επικεφαλής του FBI με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και με τον πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, τον Ελληνοαμερικανό Ράινς Πρίμπους.

Από τις σημειώσεις του Κόμι αποκαλύπτεται πως ο Τραμπ ανησυχούσε για τον φάκελο που φέρεται να είχε η Ρωσία για εκείνον. Τον είχε συντάξει Βρετανός πρώην κατάσκοπος και αναφερόταν σε ταξίδι του Τραμπ στη Μόσχα το 2013 και την… «καυτή» βραδιά με ιερόδουλες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρει ο Κόμι, είχε απαιτήσει από τον ίδιο, πίστη. Και του είχε υπογραμμίσει ότι ήθελε να βρεθούν και να εκδιωχθούν όσοι διέρρεαν πληροφορίες.

Τα υπομνήματα του Κόμι παραδόθηκαν την Πέμπτη (19.04.2018) από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και έφτασαν έως το… πρακτορείο Reuters, που τα έφερε στη δημοσιότητα.

Μια από τις πρώτες συναντήσεις που είχε ο (τότε) επικεφαλής του FBI με τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε στον Πύργο του μεγιστάνα στη Νέα Υόρκη στις 17 Ιανουαρίου 2017. Λίγες μέρες πριν ο Τραμπ ορκιστεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι δυο άνδρες είχαν κατ’ ιδίαν συζήτηση για τον φάκελο που αναφερόταν λεπτομερώς σε ένα βράδυ του 2013, όταν ο Τραμπ φέρεται να είχε προσλάβει πόρνες σε ξενοδοχείο της Μόσχας.

«Τα υπομνήματα του Τζέιμς Κόμι μόλις αποκαλύφθηκαν και δείχνουν καθαρά ότι δεν υπήρξε ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ. Επίσης, διέρρευσε διαβαθμισμένες πληροφορίες. ΟΥΑΟΥ! Θα συνεχιστεί το Κυνήγι Μαγισσών;», ήταν η αντίδραση του Τραμπ μέσω Twitter.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018