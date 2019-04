Στα χνάρια του Τζέιμς Μποντ ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Έγινε… μυστικός πράκτορας για 20 μέρες!

Όπως ενημέρωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον, ο… πράκτωρ πρίγκιπας Ουίλιαμ, έλαβε εκπαίδευση ως ασκούμενος, προκειμένου να μάθει τα μυστικά της ζωής των πρακτόρων, στην ΜΙ5, τη MI6 και την βρετανική υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, την GCHQ.

Η μάλλον ασυνήθιστη εκπαίδευση έγινε μυστική, μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πέρασε μία εβδομάδα σε καθεμία από τις τρεις υπηρεσίες. Η πρακτική ξεκίνησε στην ΜΙ6, όπου οι αξιωματικοί εργάζονται μυστικά στο εξωτερικό.

The Duke of Cambridge recently concluded a three week attachment to MI5, MI6, and @GCHQ, as the three security services continue their vital work both at home and abroad to keep our people and our allies’ safe. pic.twitter.com/vXFcsbFgk5

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 6, 2019