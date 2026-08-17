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Στέιτ Ντιπάρτμεντ για GSI: Στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ
State Department
State Department / REUTERS/Annabelle Gordon/File
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Τη στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο επαναβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον απόηχο της διακομματικής παρέμβασης στο Κογκρέσο για τον GSI. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή.

Η τοποθέτηση των ΗΠΑ για τον GSI αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την επιστολή μελών του Κογκρέσου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC), με την οποία ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να αναφερθεί ειδικότερα στα επόμενα βήματα για το έργο, επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Στηρίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τις ενεργειακές συνεργασίες με τους εταίρους της Ουάσιγκτον.

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση καίριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον, με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον GSI

Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί τη διακομματική παρέμβαση μελών του Κογκρέσου, τα οποία ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να θέσει σε προτεραιότητα τον Great Sea Interconnector, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Στην επιστολή τους προς τον Μάρκο Ρούμπιο και την ηγεσία της DFC, οι Αμερικανοί νομοθέτες συνδέουν τον GSI με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), αλλά και με τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις εξελίξεις γύρω από τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του να αποκτούν ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση.

Η είσοδος της Meridiam

Η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακολουθεί επίσης τη συμφωνία που υπεγράφη στις 5 Αυγούστου του 2026 για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του έργου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στον σχεδιασμό για τον GSI, την ώρα που η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο ευρωπαϊκών όσο και αμερικανικών ενεργειακών και γεωπολιτικών σχεδιασμών.

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