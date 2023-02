Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στη διαδικασία ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, σε σημερινή (20.2.2023) ανακοίνωσή του, με αφορμή και την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ρόλο της Ελλάδας ως ηγέτη στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και στη διασφάλιση της περιφερειακής κοινής χρήσης ενεργειακών πόρων», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του.

«Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και η συμμετοχή της σε πολυμερείς διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως το “3+1” με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ συν τις ΗΠΑ, την καθιστούν επίσης σημαντικό εταίρο στην ενθάρρυνση του διαλόγου και των οικονομικών ευκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο», καταλήγει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του στην Άγκυρα και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Άντονι Μπλίνκεν αφίχθη στην Αθήνα, περίπου στις 17.30.

«Καλησπέρα Ελλάδα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αμέσως μετά την άφιξή του. Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως είναι η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργός Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας».

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι «μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C