Η Τουρκία αναμένει να λάβει τη στήριξη του αμερικανικού Κογκρέσου ώστε να προχωρήσει μια σχεδιαζόμενη συμφωνία ύψους 20 δισ. δολαρίων για μαχητικά αεροσκάφη F-16, δήλωσε σήμερα (20.02.2023) ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συζήτησε το θέμα των F-16 με τον Άντονι Μπλίνκεν και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα ήθελε η αμερικανική κυβέρνηση να στείλει επίσημη ενημέρωση στο Κογκρέσο σχετικά με το ζήτημα αυτό.

«Συμφέρουσα και για τις δυο πλευρές» είναι η πρόταση για την πώληση και αναβάθμιση των F-16, τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, στην Άγκυρα.

Επιπλέον, ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε πως το εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ ζήτησε για ακόμη μια φορά να αρθούν οι κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επεσήμανε από την πλευρά του ότι η χώρα του θα στηρίξει την Τουρκία «για όσο χρειαστεί» μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Μπλίνκεν πρόσθεσε ότι η ξεκάθαρη φωνή της Τουρκίας υπέρ της κυριαρχίας της Ουκρανίας ήταν κρίσιμης σημασίας.

«Οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεν συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα, αλλά έχουν μια σχέση που έχει αντέξει στις προκλήσεις», εκτίμησε ο Αμερικανός υπουργός.

