Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα του πολέμου στην Γάζα.

Την πληροφορία για την επίσκεψη Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή μετέδωσε το Axios επικαλούμενο πέντε Αμερικανούς, ισραηλινούς και άραβες αξιωματούχους.

Κατά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

