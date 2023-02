Στιγμές απόλυτου τρόμου και πανικού έζησαν επιβάτες αεροσκάφους της Qatar Airways που έχασε απότομα ύψος φτάνοντας μια ανάσα από την συντριβή. Επιβάτης που ήταν σε εκείνη την τρομακτική πτήση περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα βίωσε.

Το αεροσκάφος Dreamliner της Qatar Airways, που ήταν γεμάτο επιβάτες μόλις είχε απογειωθεί από την Ντόχα του Κατάρ τη νύχτα της 10ης Ιανουαρίου. Λίγο μετά την απογείωσή του έχασε απότομα ύψος και άρχισε να πέφτει στο κενό.

Το αεροσκάφος της Qatar Airways, έπεφτε με 50 πόδια το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της απογείωσης από το Flightradar24.com, το αεροσκάφος έφτασε σε απόσταση 850 ποδιών από το νερό, αλλά τελικά οι πιλότοι απεσόβησαν τη μοιραία σύγκρουση.

Ο Λούκας Άντερσον, βετεράνος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, που ήταν ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης τρόμου του αεροσκάφους της Qatar Airways περιέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο αεροπλάνο.

«Μετά από περίπου 70 δευτερόλεπτα πτήσης, άρχισε να ακούγεται ξαφνικά ένας δυνατός ήχος, καθώς το αεροπλάνο πήρε απότομη κλίση προς τα κάτω. Οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν σε όλη την καμπίνα, ενώ ένας άνδρας μπροστά από την αδελφή μου έκανε ακόμη και εμετό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ξαφνική βουτιά να πέρασε απαρατήρητη από κανέναν», είπε ο επιβάτης της πτήσης QR161.

Ο 43χρονος που ταξίδευε στην πτήση της Qatar Airways με τη σύζυγό του και τα δύο αγόρια του ηλικίας 11 και 9 ετών και με την οικογένεια της αδελφής του, θυμήθηκε τι έκανε τις πρώτες εκείνες στιγμές του τρόμου.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω έξω από το παράθυρο για να προσπαθήσω να δω πόσο ψηλά ήμασταν, αλλά ήταν σκοτάδι. Ο μικρότερος γιος μου δίπλα μου ήταν τρομοκρατημένος. Κι εγώ το ίδιο, οπότε προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος για χάρη του. Τότε πέρασε από το μυαλό μου πως… αυτό ήταν, θα συντριβούμε. Όντας στη βιομηχανία αερομεταφορών, γνωρίζω πόσο κρίσιμη είναι η φάση της αναχώρησης και η κάθοδος με τόσο υψηλό ρυθμό. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Ο Άντερσον είπε πως κανείς δεν περίμενε ότι το αεροσκάφος (ένα 787-8, που χωράει 250 επιβάτες και είχε λίγες κενές θέσεις) θα έκανε τον κόσμο που ήταν μέσα του να ζήσει ένα τρομακτικό θρίλερ.

«Όλα ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις. Απογειωθήκαμε μόλις 20 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα. Από το πιλοτήριο μας είπαν ότι θα ήταν μια ευχάριστη πτήση με μόνο κάποιες ελαφρές αναταράξεις που προβλέπονταν περίπου δύο ώρες μετά την πτήση».

Ο επιβάτης της πτήσης της Qatar Airways συνέχισε τονίζοντας ότι όλοι ρωτούσαν το πλήρωμα τι συνέβη, αλλά δεν πήραν απάντηση.

«Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κατά τη στιγμή του περιστατικού ήταν πραγματικά ενοχλητικό. Ούτε μια λέξη από το πιλοτήριο μετά, οπότε ο κόσμος στράφηκε στις αεροσυνοδούς, οι οποίες απλώς είπαν ότι όλα ήταν φυσιολογικά και ότι πετάξαμε μέσα από κάποιες απροσδόκητες καιρικές συνθήκες. Πιθανότατα ούτε αυτοί γνώριζαν τι συνέβη και απλώς προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον κόσμο», τόνισε ο επιβάτης.

Η αιτία της απότομης καθόδου του αεροσκάφους δεν έχει γίνει γνωστή. Η Qatar Airways έκανε αναφορά στο συμβάν με ανάρτησή της στο Twitter στις 10.1.2023, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το συμβάν.

