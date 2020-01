Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του, κατηγορώντας τους για ανεκτικότητα προς το ιρανικό καθεστώς κι ανεβάζοντας στο Twitter ένα φωτομοντάζ με τους δύο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος να φοράνε τουρμπάνι και τσαντόρ.

Στο φωτομοντάζ που δημοσίευσε ένας χρήστης του διαδικτύου και το οποίο έκανε retweet σήμερα το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στους περισσότερους από 70 εκατομμύρια ακολούθους του, η Νάνσι Πελόζι, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων φοράει ένα μπλε τσαντόρ, που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους της.

Από την άλλη, ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, εμφανίζεται με ένα τουρμπάνι, που θυμίζει εκείνο του προέδρου του Ιράν Χασάν Ροχανί.

Με φόντο την ιρανική σημαία και με υπότιτλο «Δημοκρατικοί 2020», το μοντάζ στοχεύει στο να καταγγείλει την υποτιθέμενη στήριξη των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών στο ιρανικό καθεστώς.

Να το επίμαχο tweet που αναδημοσίευσε ο Πρόεδρος Τραμπ:

Οι Δημοκρατικοί, με επικεφαλής τη Νάνσι Πελόζι επέκριναν τη δολοφονία την 3η Ιανουαρίου, έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, του ισχυρού Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, η οποία οδήγησε στην απάντηση των Ιρανών και ήγειρε τους φόβους μιας σύρραξης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μια «επικείμενη» απειλή δικαιολογούσε τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού.

Αφού έκανε retweet το φωτομοντάζ, στράφηκε για μία ακόμη φορά εναντίον των Δημοκρατικών.

«Οι Δημοκρατικοί και τα (ΜΜΕ) των Ψευδών Ειδήσεων προσπαθούν να κάνουν τον τρομοκράτη Σουλεϊμανί έναν υπέροχο άνθρωπο, μονάχα επειδή έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει εδώ και 20 χρόνια» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλα όσα κάνω, είτε πρόκειται για την οικονομία, τις ένοπλες δυνάμεις ή οποιονδήποτε άλλο τομέα το απορρίπτει η ριζοσπαστική αριστερά, οι Δημοκρατικοί δεν κάνουν τίποτα».

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020