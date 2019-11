Στις 09.05 π.μ. “πάγωσε” ο χρόνος στην Τουρκία – Video

Πρόκειται για την ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ έφυγε από τη ζωή, το 1938, σε ηλικία 57 ετών. Ο “πατέρας των Τούρκων” που μεταρρύθμισε και εκσυγχρόνισε τη χώρα του, τιμάται σε όλη την Τουρκία. Ο Ατατούρκ άφησε την τελευταία του πνοή στις 09.05 π.μ. και κάθε χρόνο, στις 10 Νοεμβρίου, τη συγκεκριμένη ώρα, τηρείται ενός λεπτού σιγή.

Οι Τούρκοι, όπου κι αν βρίσκονται εκείνη τη στιγμή, σηκώνονται (ή παραμένουν) όρθιοι και μένουν ακίνητοι, δείχνοντας συμβολικά ότι ο χρόνος… πάγωσε, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ “έσβησε”.

